Metrópoli | 03-07-26 | 10:14 | Actualizada | 03-07-26 | 10:14 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de julio en la

Se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, pronóstico que se extenderá desde las 14:00 de la tarde hasta las 21:00 horas.

Lee también

El viento será de dirección variable, de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

afcl

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]