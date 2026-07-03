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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de julio en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, pronóstico que se extenderá desde las 14:00 de la tarde hasta las 21:00 horas.
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El viento será de dirección variable, de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
¡Toma en cuenta! Estas son las marchas y concentraciones previstas para este viernes 3 de julio en la CDMX
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