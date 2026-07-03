La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de julio en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, pronóstico que se extenderá desde las 14:00 de la tarde hasta las 21:00 horas.

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El viento será de dirección variable, de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes!



Hoy se pronostica ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se prevén lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo



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