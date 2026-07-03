Coacalco, Méx.— En Villa de las Flores y Los Héroes Coacalco, se registró la tarde del miércoles una lluvia no vista en 15 años, que dejó viviendas con afectaciones y calles inundadas, informó Martín Muñoz Montiel, director del Sistema de Agua Potable (SAPASAC).

El funcionario municipal explicó que aún no se tiene un censo de cuántas casas resultaron con daños, sin embargo, puntualizó que en Coacalco han caído una serie de precipitaciones muy fuertes en las últimas semanas y pidió a la población estar prevenida y evitar tirar basura en las calles, pues eso impide el flujo del agua por la red de drenaje.

“En esta zona de Villa de las Flores y de los Héroes Coacalco, cayó una precipitación no vista en 15 años, que los expertos miden en los 68 milímetros por hora. El agua subió de 30 a 40 centímetros y de lluvia intensa fueron 40 minutos”, mencionó.

Ante ello, se activaron de manera inmediata los operativos coordinados entre SAPASAC, Seguridad Pública y Protección Civil. La mañana del jueves se desazolvaron coladeras y se limpiaron patios y cisternas.

Muñoz Montiel indicó que otro factor fue el granizo que provocó bloques de hielo que saturaron la red de drenaje. En la colindancia con Tultitlán, en el Eje 3, las calles estaban cubiertas de hielo y “pareciese que hubiera nevado y a la vista es hielo, pero en el drenaje es un azolve, un sólido que se junta con la basura de arrastre y que a diario se junta por falta de responsabilidad social”.

La lluvia causó estragos en Villa de las Flores, Héroes Coacalco, Rinconada San Felipe, así como en la escuela primaria Justicia y Libertad, la cual tuvo afectaciones en salones y baños; y ahí también limpiaron.

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Alicia Delgadillo, vecina de la calle Moras en la colonia Villa de las Flores, narró nunca haber visto una lluvia de ese tipo en la zona y contó aliviada que aunque el agua se metió a su casa, no perdió muebles o electrodomésticos.

“Llovió muy intenso y con granizo, nunca nos habíamos inundado así. Llegaba el agua a los patios, pero ahora se metió a las casas”, dijo.

Fabiola y su esposo, en esa misma calle de Moras, lograron proteger aparatos electrodomésticos para que no se mojaran, ante la intensa lluvia que dicen “nos sorprendió porque nunca había pasado”.

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Además, explicó que la basura es un factor que la población sigue sin considerar para evitar que ocurran inundaciones. “Lamentablemente hay gente que no entiende y sigue tirando su basura en las calles y por eso nos pasa esto. No es posible que no haya conciencia”.

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