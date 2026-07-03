La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 3 de julio se tiene previsto una manifestación de las Mercaditas Autónomas Momoxcas a las 9 horas, en la Plaza San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, donde realizarán una mercadita feminista para visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población; así como promover la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de comunidad milpaltense.

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El Movimiento Global a Gaza se reunirá en el Centro Nacional de las Artes a las 10 horas para llevar a cabo la jornada de arte, solidaridad y resistencia "Sumud y Voces por Palestina", en la que se realizarán conversatorios, performances, proyecciones documentales y acciones ciudadanas en solidaridad con el pueblo palestino y las infancias de Gaza.

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El Colectivo Minerva se manifestará en los juzgados de James Sullivan, colonia San Rafael, para exigir justicia para una víctima y que se actúe con perspectiva de género, garantizando el acceso a la justicia y respeto a los derechos de la persona agraviada.

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano protestará en la Embajada de los Estados Unidos para exigir la libertad inmediata del Presidente y de la primera dama venezolanos, detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela.

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Integrantes de la Comunidad LGBTTTIQ+ se manifestarán en el Fondo de Cultura Económica, en la colonia Condesa, en rechazo a las expresiones homofóbicas dentro de la institución.

El Movimiento Regeneración Sindical se manifestará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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