Comerciantes ubicados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma expresaron su inconformidad con la forma en la que se han desarrollado los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana durante el Mundial. Ante las aglomeraciones y hechos registrados el 30 de junio, algunos prevén cerrar más temprano sus negocios el domingo.

“Pensábamos que sí iba a ser un aumento en ingresos, pero no, ha sido demasiado bajo por lo mismo que está cerrado. El consumo de alcohol también, no hay casi gente, excepto un poquito después de que termina el partido, pero nada más vienen a consumir unas bebidas, pasan al baño y se van, pero nada más es el alcohol, del restaurante no”, comentó Abigail, encargada de un restaurante coreano de Surasang en la colonia Juárez.

Añadió que la noche del 30 de junio y los días de partido de la Selección han padecido bajas ventas, ello sumado a que los aficionados se orinan afuera del negocio, exigen pasar al baño sin consumir o buscan resguardarse de la lluvia sin autorización.

Abigail, encargada de un restaurante, dijo que las ventas no se han incrementado, y en cambio aficionados se orinan afuera del negocio. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Por ello, tienen planeado cerrar un poco más temprano el domingo, día del encuentro entre México e Inglaterra.

“Como vimos que el flujo de la gente fue mayor, creo vamos a cerrar más temprano, tanto para que el personal se pueda retirar como para que no se vayan a poner más pesados”, dijo Abigail.

Elizabeth Kim, encargada de un minisúper en la calle Varsovia, afirmó que si bien las ventas el martes fueron buenas, la insistencia en la venta de alcohol y el caos la orilló a cerrar temprano.

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Para el partido del domingo también tiene planeado cerrar el negocio antes de lo habitual.

“Siento que vamos a tener que cerrar temprano, porque ya es mucho para nosotros, porque van a venir y me da miedo que rompan todo porque no podemos vender alcohol, porque nos multan y los aficionados vienen y quieren”, indicó.

Afectan actividades de los vecinos

Por otro lado, vecinos se dividen entre quienes se dicen acostumbrados a los disturbios y aquellos que reprueban el desarrollo de los festejos multitudinarios.

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Ángel, habitante de la cerrada de Varsovia, en la colonia Juárez, se dijo resignado a no poder salir en su auto o realizar sus actividades normales cuando hay eventos masivos en la glorieta del Ángel de la Independencia.

“Estamos acostumbrados, el coche pues no lo sacamos y si queremos salir, pues con anticipación porque esto es un mar de gente”, mencionó.

En la calle Baranda, en la colonia Tabacalera, vecinos padecen los cierres viales derivado de los festejos en el Monumento a la Revolución. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

Alejandro, administrador de un edificio departamental en la zona, denunció que los asistentes al festejo dejan suciedad a la entrada del inmueble.

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“Hay un buen de gente, dejan todo sucio, se orinan donde quiera, gente tirada, borracha”.

Vecinos de la colonia Tabacalera, en inmediaciones del Monumento a la Revolución, también denuncian afectaciones en la zona por las celebraciones.

Álvaro Carreño, quien vive en la calle Baranda y a dos cuadras del Monumento a la Revolución, señaló que uno de los principales problemas durante las celebraciones es la movilidad.

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“Aquí tengo mi consultorio y mis pacientes no pueden llegar porque cierran todas las calles, desde [Paseo de la] Reforma empieza el bloqueo”, explicó.

Agregó que las afectaciones comienzan desde las 10:00 horas el día del partido y permanecen hasta la mañana siguiente, por lo tanto no pueden hacer uso de su vehículo. “¿Qué tal que tenemos una emergencia familiar y necesitamos salir? No se puede”.

Otro vecino denunció que los visitantes estacionan sus carros hasta en triple fila, lo que obstruye el paso de toda la calle. Además de la gran cantidad de basura que dejan.

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“El personal de limpia sólo barre en la avenida principal, en esta calle nosotros tenemos que levantar las hojas [de los árboles] y la basura”, agregó.

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