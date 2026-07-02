A “Coco”, uno de los cerca de 20 gatitos que viven dentro de Palacio Nacional, el gobierno federal le colocó la camiseta de la Selección Mexicana para manifestar su apoyo y celebrar sus victorias en el Mundial de Futbol FIFA 2026.

En un video difundido en redes sociales por el Gobierno de México, se observa al minino – quien destaca por su color blanco con algunas manchas de amarillo - con la casaca del equipo mexicano por los jardines de Palacio Nacional, actual residencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026”.

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Cerca de 20 gatitos viven dentro de Palacio Nacional desde hace varios años, pero fue durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien impulsó diversas medidas para su protección y cuidado.

En abril de 2024, EL UNIVERSAL reveló que estos gatos hicieron historia al ser declarados los primeros animales en la historia de México que el gobierno federal reconoció como “activos fijos vivos” y que les garantiza atención especializada y un presupuesto especial para su cuidado.

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"Coco", el gatito de Palacio Nacional que se pone la verde para apoyar a México en el Mundial. Foto: Especial

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