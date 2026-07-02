En el episodio 125 de Latinus, Carlos Loret de Mola y Brozo aprovecharon la euforia mundialista para cuestionar la ausencia pública de la presidenta Claudia Sheinbaum durante los festejos del Mundial 2026, además de lanzar críticas contra su administración y el gobierno de la Ciudad de México.

Brozo y Loret festejan desde el Ángel el triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo Carlos Loret de Mola sobre Claudia Sheinbaum durante el Mundial 2026?

Con una escenografía inspirada en las celebraciones que habitualmente se realizan en el Ángel de la Independencia tras las victorias de la Selección Mexicana, Latinus estrenó su episodio número 125.

Como parte de la sátira, Brozo, personaje interpretado por Víctor Trujillo, apareció sobre un automóvil mientras varias personas lo sacudían, haciendo referencia a una de las imágenes más comunes de los festejos futbolísticos.

Brozo y Loret festejan desde el Ángel el triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

Tras ese arranque, Carlos Loret de Mola aseguró que le resultaba sorprendente que la presidenta no estuviera disfrutando el ambiente que vive el país gracias al desempeño del representativo nacional.

"México está con el entusiasmo de llegar a la final y la presidenta no va a poder ir ni al FanFest del Zócalo que le instalaron ahí afuera de su casa".

Más adelante insistió en su postura y cuestionó que la mandataria no haya acudido a los encuentros del combinado nacional.

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"Hablando de cuentas, ¿no se supone que tenemos una presidenta con el 70% de popularidad? [...] va a llegar México a la final y la presidenta sin ir al estadio. La presidenta sin disfrutar. Oye, presidenta, ¿dónde va a haber ahora el Mundial? No, pues en casa con mi esposo [...] Le tiene miedo a la gente".

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Brozo compara a Claudia Sheinbaum con el rey Felipe VI

Durante la conversación, Trujillo recordó la reciente visita del rey Felipe VI de España a México para presenciar un partido del Mundial en Guadalajara y aseguró que el monarca sí convivió con aficionados y representantes de su selección; por lo que a partir de ello, cuestionó que Sheinbaum no haya tenido una participación similar durante la justa mundialista.

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"En Palacio Nacional estuvo el rey una hora y media. Fue al estadio [...] le dio un abrazo bonito, las manos bonitas. Se fue a Guadalajara. Estuvo con su selección. Estuvo en el estadio. Estuvo en los vestuarios. ¿Y la humillación de la presidenta? ¿Y lo que le íbamos a cobrar porque hace 500 años le quemaron los pies a Cuauhtémoc?".

Los comentarios hicieron referencia al distanciamiento diplomático que existió entre México y España durante los últimos años y que incluso derivó en que el rey español no fuera invitado a la toma de protesta presidencial en 2024.

El rey Felipe VI de España acompañó a su selección en la Copa del Mundo en Guadalajara. FOTO: Agencias

¿Por qué criticaron la presencia de Sheinbaum en un evento de la FIFA?

Otro de los temas abordados por los conductores fue la asistencia de Claudia Sheinbaum a una cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec.

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Los periodistas señalaron que la presidenta no ha estado presente en los partidos de la Selección Mexicana, pero sí acudió al evento organizado por el organismo rector del futbol mundial.

La presidenta Caludia Sheinbaum y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el evento realizado en el Castillo de Chapultepec el 10 de junio pasado. Foto: Especial

Aunque la mandataria explicó previamente que la FIFA rentó el inmueble por un millón de pesos para realizar una cena de gala el pasado 10 de junio y que únicamente asistió para ofrecer un mensaje de bienvenida antes de retirarse, los cuminadores cuestionaron esa participación.

"La presidenta de la austeridad, ahí. Cuando ella dijo desde la mañanera, nosotros no tenemos necesidad de codearnos con los de arriba. Pues ahí estaba codeándose con los de arriba. Ahí estaban los de la FIFA que cobraron los boletos. Los contratistas del gobierno [...] Los patrocinadores. Trimillonarios con los contratos".

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También cuestionaron al Gobierno de la Ciudad de México

Sin embargo, las críticas no terminaron ahí. Durante el programa, ambos comunicadores también dirigieron sus señalamientos contra el Gobierno de la Ciudad de México, al afirmar que el Mundial 2026 ha evidenciado problemas de infraestructura, movilidad y mantenimiento urbano en la capital del país.

Como ejemplo, mencionaron las inundaciones registradas en Paseo de la Reforma, así como las complicaciones que, según dijeron, enfrentaron miles de aficionados para trasladarse a los estadios durante la justa mundialista.

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"Para que el Paseo de la Reforma se te inunde, sí le tienes que echar muchas ganas a ser malo [...] sabemos que han dejado de desazolvar [..] siempre había una lana destinada a la basura de las coladeras [...] Ya hubo una parte de las tuberías en una delegación de la ciudad donde había combustible en las tuberías. Llegó primero Huachicol a las tuberías que el desazol. Ahora imagínate toda la degradación que se ve en el gobierno de la Ciudad de México. Y que la gente lo sustituye con alegría y buen humor y vamos a aguantar. Y si se atoró el metro, se atoró el metro. Y si nos desviaron e hice dos horas al estadio en vez de 45 minutos. Ahí te vas administrando".

Brozo y Loret festejan desde el Ángel el triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

Loret y Brozo afirman que Sheinbaum evita salir a las calles durante el Mundial

En otro momento del programa, ambos sostuvieron que la presidenta evita acudir a los puntos donde miles de aficionados celebran las victorias de la Selección Mexicana, pues consideraron que podría enfrentar manifestaciones de rechazo.

Además, relacionaron esa situación con otros temas de la agenda pública, entre ellos el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señalado recientemente por presunta agresión contra su esposa.

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"¿Qué Mundial está teniendo la prensa? [...] por un lado tienes la fiesta de la selección, pero en el mismo plano está esa otra realidad. ¿Cómo le dices que salga a brindar sonrisas a esta señora que tiene la acusación de estar arropando al narcofuncionario [...] qué gritos hay en El Ángel? México, México, México, ta, ta, ta, ta. Y hay gritos también... Fuera Morena. Y cosas más fuertes a la presidenta".

Brozo y Loret festejan desde el Ángel el triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, aseguraron que, mientras el Mundial 2026 mantiene a millones de personas pendientes del desempeño de la Selección Mexicana, las polémicas políticas continúan ocupando parte de la conversación nacional.

Incluso compararon la presencia internacional de otros mandatarios con la de Claudia Sheinbaum y afirmaron que resultaba llamativo que Donald Trump acudiera a la entrega de la copa en Nueva York, mientras la presidenta mexicana, según dijeron, permanecía alejada de los eventos públicos.

"Lo que no ha parado, a pesar del Mundial, es la goliza que se está llevando Morena, propinada por el gobierno de Trump, con el tema de los narcopolíticos [...] Les ha venido el Mundial como anillo al dedo para que la gente se haya distraído un poco, pero hoy todos en Morena se voltean a ver y dicen, oye, yo no quiero ser como Rocha Moya [...] Pero además, tú puedes ver en las benditas redes sociales. ¡Ganó México! ¡Qué chingón México que gana! Y la tercera nota es, ¿cuáles son los siguientes gobernadores?".

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