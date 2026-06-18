La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) rentó por un millón de pesos el Castillo de Chapultepec para realizar una cena exclusiva de gala el pasado 10 de junio; precisó que solo dio un mensaje de bienvenida y se retiró.

“La FIFA lo rentó, creo que pagó más de un millón de pesos, que la Secretaría de Cultura (informe). Desde hace mucho tiempo, el Castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA y algunos gobernadores estaban. Me invitaron a la cena y dije no, a la cena no quiero ir (...) y ahí dije, voy a dar un saludo”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este jueves 18 de junio, la mandataria fue cuestionada sobre el evento privado presidido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y otras personalidades de este deporte. Sheinbaum Pardo indicó que su participación se limitó a dar la bienvenida y no asistió a la cena exclusiva.

Lee también Destacan avance en simplificación de trámites; eliminan más de mil 700 procesos federales

“Me dijeron: ‘puede darle un mensaje a nombre de México, a las personalidades que vienen al país desde jugadores de futbol, y otras personas que participan que estaban ahí’. Y ahí dije, voy a ir a dar un saludo y una bienvenida. Llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: ‘bienvenidos al mejor país del mundo, aquí siempre son bien recibidos todas y todas’ y me retiré”, explicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo detalló que los organizadores solicitaron la presencia de todo el gabinete federal, sin embargo, solo asistieron Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo y Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura.

[Publicidad]

“Me dijeron que venga todo el gabinete, les dije no, a ver, no. Va en representación a la que le corresponde el Castillo de Chapultepec, corresponde a Cultura, a la Secretaría de Turismo, entonces ellas dos estuvieron ahí, esencialmente ayudando a organizar y yo fui, leí el me mensaje y me salí, no me quedé, es más ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino y ya me salí. Fue un mensaje de bienvenida”, reiteró esta mañana.

Lee también Morena pone ultimátum al PVEM en San Luis Potosí; si Ruth González es candidata, no habrá alianza en la entidad, señala

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de rentar este recinto histórico para fiestas o bodas, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que es posible y que todo el año el pueblo de México puede asistir gratis al Castillo de Chapultepec: “ el pueblo puede ir gratis al Castillo, (para fiestas) tiene un monto para rentar el Castillo”.

[Publicidad]

-”¿Y cómo se sintió ahí entre tanto fifi?”, se le preguntó.

-”Entré, di el saludo y salí, fui a nombre del país a decir: ‘bienvenidos, están llegando al mejor país del mundo, aquí las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo extraordinario. Y siempre serán bienvenidos todos y todos y buenas noches, que pasen una buena noche’ y me regresé”, respondió la mandataria.

em/apr