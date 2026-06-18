La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, aseguró que no habrá alianza con San Luis Potosí en los comicios intermedios de 2027 si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propone como candidata a la senadora Ruth González Silva, debido a que es esposa de Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de la entidad.

Debido a que una eventual candidatura de Ruth González no cumpliría la regla antinepotismo, la morenista dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que su partido “no podría acompañar” al Partido Verde bajo esa condición.

“Vemos venir que en el caso de San Luis Potosí pudiéramos tener un encuentro de reglas distintas. En Morena somos muy claros en que no queremos un candidato que sea familiar de quien está gobernando actualmente, que es el caso de San Luis”, dijo.

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Hernández Mora, sin embargo, descartó que este desacuerdo entre partidos implique algún quiebre en la alianza: “hasta para no ir en acuerdo nos vamos a poner de acuerdo en el marco del diálogo”, señaló.

La exsecretaria de las Mujeres garantizó que habrá un diálogo permanente entre las tres fuerzas políticas de la coalición, por lo que se mantendría unión rumbo a por lo menos 16 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

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“Nuestro diálogo permanente es en el marco de una estrategia electoral que nos permita ir construyendo elementos para el próximo proceso, en el que sigamos siendo la coalición más fuerte, con mayor respaldo de la gente y que ganemos el mayor número de posiciones que están en juego”, expresó la morenista.

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🟢🔴Si el Partido Verde propone a la senadora y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González, como candidata a la gubernatura, “nosotros no podríamos acompañar porque no cumple la regla” antinepotismo, me confirma Citlali Hernández (@CitlaHM), presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/4WovglQz5x — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Apenas hace un mes, la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, confirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales que perfilan a González Silva como su candidata a gobernadora de San Luis Potosí, en donde afirmó que no hay nepotismo porque el voto ciudadano sería el que decida otorgarle esta responsabilidad a la senadora.

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Según dijo, nepotismo es cuando un gobernante designa directamente a un familiar cercano en un cargo dentro de su administración, por lo que ese fenómeno no se presenta cuando se trata de un cargo de elección popular.

“Hoy, las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González Silva cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado”, manifestó Castrejón.

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Cabe destacar que en distintas entrevistas a medios de comunicación, Ruth González Silva ha declarado que su partido cuenta con la fuerza suficiente para ganar las elecciones en el 2027 y retener la gubernatura sin necesidad de aliarse con Morena, debido a que el movimiento guinda “todavía necesita hacer un trabajo de muchos años” en la entidad, donde el PVEM es la primera fuerza política.

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