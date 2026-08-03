Culiacán, Sin.- Una discusión familiar registrada en una vivienda de la comunidad de Cuatro Milpas, en el municipio del Fuerte, un joven de nombre Luis Ángel “N”, de 25 años de edad, resultó con una herida profunda en un brazo, producida con un machete por su padrastro.

Los elementos de la Cruz Roja que fueron alertados sobre una persona lesionada en un pleito familiar, encontraron a la victima sentado fuera de su casa, con una herida muy profunda en un brazo, por lo que le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital para ser atendido.

Sobre su padrastro, cuyo nombre no se dio a conocer, este huyó del lugar, luego de haber lesionado al hijo de su pareja, por lo que la policía municipal del Fuerte, inició su búsqueda para presentarlo ante el ministerio público.

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Los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado que fueron notificados sobre el ingreso del joven Luis Ángel “N”, de 25 años, con una herida con machete, acudieron a tomarle su declaración a fin de integrar una carpeta de investigación.

Este nuevo caso, se sumó al registrado hace seis días, en la comunidad de Agua Nueva, municipio de Ahome , en donde el joven Víctor Arturo “N”, de 27 y años de edad, fue atacado con un machete por el familiar de jovencita con la que salió a divertirse.

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Las autoridades de seguridad pública que fueron notificadas del ingresó de una persona del sexo masculino con una grave herida en la cabeza a un hospital de la ciudad de los Mochis, recopilaron evidencias y testimonios de la agresión.

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Según los datos que se conocen Víctor Arturo “N”, vecino de la comunidad de El Campito, de la sindicatura de Topolobampo invitó a salir a una amiga, luego de divertirse, al regresarla a su casa, mientras de despedían, llegó presuntamente un familiar de la joven y sacó un machete, con el que lo atacó.

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Pese a que la víctima logró eludir en varios lances del machete, este recibió una fuerte herida en la cabeza, por lo que cayó herido, por lo que vecinos de la joven con la que salió a convivir, le prestaron ayuda y lo trasladaron a un hospital.

LL