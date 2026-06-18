El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que el gobierno federal ha simplificado el 60% de los trámites de la Administración Pública Federal, lo que ha permitido eliminar mil 711 procesos burocráticos y reducir significativamente los requisitos que enfrentan ciudadanos y empresas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que de un universo estimado de 5 mil 594 trámites federales, hasta ahora se han intervenido 3 mil 497.

“Es, lo digo con mucha humildad, el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”, afirmó.

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Explicó que la eliminación de trámites no implica desaparecer servicios, sino fusionar procedimientos que tenían el mismo objetivo. Como resultado, los requisitos promedio pasaron de seis a dos documentos.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Peña Merino detalló que la meta es concluir 2026 con más de 4 mil 500 trámites simplificados y finalizar el proceso durante el primer trimestre de 2027.

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Como parte de esta estrategia, destacó la operación de la Ventanilla 24/7 disponible en el portal gubernamental, un asistente basado en inteligencia artificial que orienta a los usuarios en la realización de trámites y que ya registra casi dos millones de consultas. Entre los servicios disponibles se encuentra la obtención inmediata de la CURP.

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Asimismo, resaltó los avances en la digitalización de los registros civiles, donde se redujeron los trámites de 28 a 20 y los requisitos de ocho a cinco.

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Dijo que gracias a la plataforma nacional, explicó, las personas ya pueden realizar correcciones o solicitudes relacionadas con actas de nacimiento sin necesidad de trasladarse a su lugar de origen.

En materia de inversiones, el funcionario presentó la Ventanilla Digital de Inversiones, mediante la cual se busca agilizar trámites federales, estatales y municipales. Recordó que, por instrucción presidencial, los trámites federales deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días o se considerarán autorizados.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Además, indicó que la modalidad de autorización inmediata para inversiones ya no se limita a proyectos superiores a 2 mil millones de pesos, sino que también beneficiará a inversiones ubicadas en Polos de Bienestar o vinculadas a sectores estratégicos como energía, semiconductores, dispositivos médicos, farmacéutica y automotriz.

“Esto agiliza muchísimo el aterrizaje de las inversiones y permite que los proyectos puedan ejecutarse con rapidez y certeza”, sostuvo.

Finalmente, Peña Merino informó que la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya opera en 105 municipios del país, permitiendo abrir pequeños negocios en línea y en cuestión de minutos, mediante la sustitución de licencias por avisos de funcionamiento en actividades de bajo impacto.

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