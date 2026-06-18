Este jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, un espacio para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 09:23 AM A las 9:22 de la mañana concluye la conferencia de la presidenta de México.

Nación 09:18 AM Inicia la sección "Mujeres en la Historia" desde Palacio Nacional.

Nación 09:04 AM "Esta visión de los atrasados, de los bárbaros, no puede continuar", mencionó la mandataria federal sobre la postura de México en el marco de la reunión que sostendrá con el rey de España el próximo 25 de junio.



Nación 09:01 AM Respecto al registro de los números telefónicos en las empresas, Sheinbaum Pardo señaló que "es muy importante para fortalecer la seguridad" en el país.



Nación 08:59 AM La presidenta de México reiteró que no está de acuerdo con el nepotismo en los cargos rumbo a las elecciones y sostuvo que desde la presidencia no se mete en los asuntos de Morena.



Nación 08:58 AM Sobre el tema de los aranceles y en el marco de la revisión del T-MEC, la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que se está trabajando en el "covencimiento" y buscar lo mejor para el país. "Nuestro trabajo es estar convenciendo, convenciendo, de que lo mejor para Estados Unidos y México es que no estén esos aranceles", expresó.

Nación 08:48 AM "No hay que engancharse en cada declaración", subrayó la presidenta Sheinbaum pardo sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7, en Francia, sobre los cárteles de la droga mexicanos. Añadió que es muy importante evitar la entrada de armas en ambos países y priorizar el diálogo entre naciones.



Nación 08:42 AM La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Castillo de Chapultepec se rentó a la FIFA para un evento y posterior cena con invitados y algunos gobernadores. Detalló que su participación fue dar un mensaje de bienvenida y luego retirarse del recinto histórico.

Nación 08:32 AM "Nosotros no somos iguales que los de antes, nosotros invitamos", defiende Sheinbaum sobre las miles de personas que asisten a sus eventos públicos en el país.

Nación 08:19 AM La mandataria federal reconoció los programas del Bienestar, caminos artesanales, servicios de Salud y otras acciones sociales en la Sierra Tarahumara, una región de México marcada por el desplazamiento forzado y el reclutamiento. Son cerca de 11 mil jóvenes que el gobierno federal ha reincorporado a la vida social, informó la Presidenta de México.



Nación 08:12 AM "La tecnología está para facilitar la vida de las personas y para evitar la corrupción", destaca Sheinbaum Pardo sobre la simplificación de trámites en el país.



Nación 08:06 AM "Nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios", dice Sheinbaum Pardo sobre el encuentro con el rey de España el próximo 25 de junio. Agregó que posiblemente no haya conferencia de prensa después de la reunión porque es "muy corto el tiempo" que el rey visita Palacio Nacional.

Nación 08:04 AM "Pidieron licencia nada más, no quiere decir que vayan a representar a su estado (...) no es que ya los hayan elegido", sostuvo Sheinbaum Pardo sobre las licencias que pidieron más de 10 legisladores con miras a las elecciones del 2027.



Nación 08:02 AM El titular de la ATDT descartó que en el proceso de la simplificación de trámites exista una problemática puesto que los estados han mostrado buena recepción. Explicó que con esta medida las personas se han ahorrado traslados, tiempo y dinero.

Nación 07:55 AM "Pepe" Merino destacó la ventanilla única de trámites de comercio exterior que abarcan trámites del SAT, Secretaría de Economía y Aduanas.

Nación 07:43 AM El titular de la ATDT destacó la ventanilla digital 24/7 del gobierno federal para acceder a trámites en caso de requerirlo, como la consulta de la CURP. Entre los trámites simplificados se encuentran movimientos en el registro civil, cambio de actas de nacimiento, constancias de matrimonio, entre otros. También incluye la simplificación de trámites de migración para viajes.

Nación 07:39 AM José Antonio "Pepe" Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informa sobre la simplificación de trámites en el país. Dice que han sido un total de 3 mil 497 trámites simplificados y que los requisitos pasaron de un total de 6 a simplemente realizar dos.

Nación 07:37 AM La Presidenta le desea suerte a la selección mexicana en el partido que jugará esta tarde contra Corea del Sur. Dice que posiblemente vea el juego desde Palacio Nacional.



Nación 07:34 AM A las 7:34 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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