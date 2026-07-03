El Gobierno de la Ciudad de México emitió las recomendaciones para asistir a eventos masivos.

Recomendó planear la llegada, buscar rutas de acceso y alternativas viales; llevar ropa y calzado cómodo; y acordar un punto de reunión con quienes se asista.

También se sugirió estar pendiente de las pertenencias, evitar llevar cinturón y mochila; además de respetar las indicaciones y hacer un uso correcto de las instalaciones.

Se pidió ubicar rutas de evacuación y evitar aglomeraciones, no ingresar con bebidas alcohólicas y cero pirotecnia.

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Asimismo, el Gobierno local elaboró un decálogo de seguridad en el que se sugirió mantener la calma ante cualquier situación, ubicar a policías y módulos de apoyo, así como mantener el teléfono con batería para estar comunicado.

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También se recomendó usar transportes oficiales y respetar indicaciones.

Se pidió reportar cualquier situación inusual, moverse acompañado cuando sea posible e identificar accesos, salidas y puntos seguros.

También se pidió ser discreto con las pertenencias y mantenerse atento al entorno.

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