Ante los eventos multitudinarios que se han realizado en la CDMX con motivo de la Copa del Mundo, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Vanegas, resaltó que debe existir corresponsabilidad entre los aficionados y las autoridades para garantizar la seguridad de todos los asistentes a concentraciones como las que han tenido lugar en el Ángel de la Independencia.

“Es un tema de corresponsabilidad, creo que hay que subrayar, en este sentido, que queremos que también la ciudadanía entienda que no solamente queremos cuidarlos, sino que cada uno tiene que cuidarse a sí mismo, cuidar su familia, cuidar a los niños y cuidar a los adultos mayores que van y participan en estos eventos, necesitamos que se atiendan todas las indicaciones del personal de protección civil y necesitamos realmente que se evite ingerir bebidas alcohólicas”, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria advirtió que es imposible limitar que la gente vaya a este tipo de eventos. No obstante, señaló que desde la SGIRPC se han realizado diversas acciones para garantizar la seguridad de los asistentes, desde las estructuras que se han colocado —como pantallas y escenarios—, instalaciones eléctricas y de gas para evitar riesgos, así como informar oportunamente sobre las condiciones climáticas.

Como parte de estas acciones preventivas, señaló que se ha pedido a la población no consumir alcohol ni acudir con envases de vidrio, objetos punzocortantes ni pirotécnicos, que pueden ser un riesgo para los asistentes; por ejemplo, indicó que en el evento del pasado 30 de junio se encontró que gente llevó “toritos”.

Tras el fallecimiento de cuatro personas durante la celebración del pasado martes, Urzúa Vanegas señaló que hay recomendaciones a seguir para evitar riesgos en eventos masivos, como consultar rutas de acceso y salida; no subirse a marquesitas, bardas, parabuses o demás mobiliario.

Una vez que concluya el evento, recomendó esperar minutos a que el lugar se comience a despejar. En caso de que algún acompañante se extravíe, dirigirse a puntos previamente acordados para este tipo de casos.

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Verán partidos del Tri en otros sitios

En un recorrido de EL UNIVERSAL en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, Rosalina explicó que decidió ya no asistir a las pantallas ni a los festejos desde el encuentro deportivo entre la selección nacional y Corea.

“Vimos cómo se ponía la cosa y mejor ya no venimos, ese día del partido mejor lo fuimos a ver al cine. Venimos hoy porque son partidos tranquilos (España—Austria) pero ya no vendríamos cuando juegue la selección [mexicana]”, afirmó la madre de familia.

Tito Corona explicó que acudió a los festejos en el Ángel de la Independencia cuando ganó la selección de Colombia y durante el partido de México-República Checa, pero ya no regresaría para el encuentro del próximo domingo.

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“Vi el partido en el Ángel, está padre gritar el gol y más con la lluvia, pero ya causar destrozos o consecuencias a terceros no está chido”, indicó el aficionado.

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