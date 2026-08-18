Sabino agarró la guitarra para cantar sobre una ruptura y terminó haciendo que internet sacara la lupa. Todo comenzó después de que Domelipa, su ex, contara en redes que estuvo en una relación en la que llegó a sentirse limitada por no perder a su pareja. La influencer también recomendó no involucrarse con personas mucho mayores, comentario que los usuarios relacionaron con su historia con el cantante, quien es 15 años mayor que ella.

Tras los comentarios de la influencer, el rapero compartió una canción cuyos versos hicieron ruido: “cuida tus palabras, que yo quiero cuidar tu recuerdo” y “respetémonos guardando silencio”. Aunque nunca menciona a su exnovia, los usuarios comenzaron a relacionaran ambas publicaciones.

Y no tuvieron que ir muy lejos para hacérselo saber, en su cuenta oficial de TikTok comenzaron a aparecer mensajes que lo calificaban como una "red flag" andante, mientras otros lo defendieron. Mientras Sabino continúa promocionando su música sin aclarar si sus versos tienen destinataria, en redes ya hicieron su propia dedicatoria y le pusieron nombre y apellido a una canción.

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Tercera temporada de “Nadie nos va extrañar” llegaría… en 10 años

Durante la develación de las mil 100 funciones de la obra “Siete veces adiós”, los actores de “Nadie nos va a extrañar” aparecieron para apoyar a su compañero de reparto, Edu Maruri, quien debutó en teatro.

Los jóvenes hablaron sobre la posibilidad de una tercera temporada de la serie, aunque reconocieron que, por ahora, no hay planes: “No sabemos nada, esperemos tener buenas noticias pronto. Podría ser en unos 10 años”, comentó Macarena García.

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Y es que, aunque la segunda temporada acaba de estrenarse, los fans ya piden una tercera entrega que quizá no vea la luz pronto.

Nicolás Haza, Macarena Oz, Virgilio Delgado y Camila Calónico interpretan a la pandilla que vende exámenes. Ellos deberán enfrentarse a nuevos rivales por el dominio de la escuela. Foto: Prime Video

Cantinflas estrena plataforma

Cantinflas estrena casa. Además de Vix y Claro Video, 35 títulos estarán disponibles en Netflix, a partir de septiembre, durante seis meses. Así, filmes como “El barrendero”, “El portero”, “El señor fotógrafo”, “El bolero de Raquel” y “El señor doctor”, propiedad de Columbia Pictures y de la Fundación Mario E Moreno, podrán verse en la plataforma.

Eso sí, los usuarios se quedarán con ganas de ver “La vuelta al mundo en 80 días” (1956), película que le dio el Globo de Oro a Mario Moreno.

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Con esta selección, Netflix celebra 15 años de su llegada a México y Tita Marbez, heredera de la marca e imagen, conmemora los 115 años del natalicio de su exsuegro.

Cantinflas llegará a Netflix. FOTO: Archivo

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