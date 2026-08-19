La alcaldía de Xochimilco realizó trabajos preventivos ante la presencia de lluvias en el poblado de Santa Cruz Chavarríeta.

La edil, Circe Camacho, acudió junto con su equipo a efectuar tareas de bacheo y atención a rejillas.

Como parte del operativo “Guardianes de Xochimilco”, la alcaldesa dijo que son “trabajos de prevención por las lluvias”.

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Tras indicar que ha sido una de las zonas más afectadas, Camacho comentó que todo el equipo de la alcaldía “nos encontramos aquí para servirle a este hermoso pueblo”.

mahc/LL