Teoloyucan. - El gobierno municipal solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la construcción de dos cárcamos como obras de mitigación por la próxima construcción de una planta potabilizadora en la Laguna de Zumpango, toda vez que una parte de esta área natural se ubica en Teoloyucan.

En conferencia de prensa, el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella explicó que el cárcamo de los cinco barrios ya no es suficiente y aún hay colonias pendientes por conectarse a la red de drenaje, por lo que ve necesaria la construcción de dos infraestructuras hidráulicas más de ese tipo.

“Sabemos que el cárcamo de los cinco barrios ya no es suficiente y tampoco vamos a meter a todas las casas que faltan, que es la colonia de Santo Tomás, parte de Santa Cruz y parte de La Providencia. Entonces estamos pidiendo dos cárcamos más para poder cubrir la demanda de drenaje del municipio”, indicó Zenteno.

En toda esa zona hay más de 70 mil habitantes, debido al crecimiento de Teoloyucan, agregó el presidente municipal.

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“Vamos a presentar el proyecto para aumentar el drenaje en los cinco barrios ribereños”, agregó Luis Domingo Zenteno, al hablar del recorrido de supervisión ocurrido esta semana con autoridades de Conagua y con la alcaldesa de Zumpango, Roselia García.

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Además, sobre el proyecto que desarrolla el gobierno federal para la recuperación de la Laguna de Zumpango, Zenteno mencionó que la Conagua aún evalúa en qué zona será construida la planta de tratamiento de aguas pluviales.

“Están buscando los predios pero a veces no tienen los papeles adecuados. Entonces están esperando que la gente que está destinada para comprarles su predio, tengan la documentación correcta”, dijo el alcalde de Teoloyucan.

La recuperación de este espacio, considerado como Área Natural Protegida, dijo, permitirá que regrese el entorno ecológico “que teníamos hace 60 años. Pesca, aves, humedales, y que la gente pueda vivir de eso”.

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