Teoloyucan, Méx.— El gobierno federal planea la construcción de tres puentes vehiculares en esta localidad, como parte de las obras de mitigación por la construcción del Tren México-Querétaro, informó el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella.

En conferencia de prensa el edil dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya les notificó sobre la autorización de los proyectos de puentes para la avenida Berriozábal, otro en Omexa y uno más a la altura de la compuerta del canal de Santo Tomás.

Este último estará ubicado cerca del campamento del Frente 2 Tultitlán-Coyotepec del agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de la construcción del proyecto ferroviario.

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