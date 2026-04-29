El gobernador Américo Villareal Anaya (Morena) se reunión con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, para analizar el avance de los proyectos estratégicos que ejecutan en Tamaulipas para fortalecer la conectividad y movilidad que propicie el desarrollo y mejorar el bienestar de las y los tamaulipecos.

Hablaron de los planes carreteros y ferroviarios que se desarrollan, pero el mandatario Villarreal Anaya expresó su compromiso de impulsar, con el respaldo del Gobierno de México, los planes de la concesión del Puente III en Nuevo Laredo y la rehabilitación del Puente Magueyes, en el municipio de Mainero.

En la reunión celebrada en las oficinas del secretario Esteva Medina, en la Ciudad de México, el gobernador tamaulipeco expuso diversas acciones que lleva a cabo su administración en materia de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal, así como las gestiones para la construcción de un paso elevado en el municipio de Matamoros.

Lee también Américo Villarreal impulsa agenda aduanera de Tamaulipas; presenta proyectos clave a nuevo titular de ANAM

Tamaulipas impulsa proyectos de conectividad. Foto: Especial

Presentes en este reunión estuvieron el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous; mientras, por parte del gobierno de Tamaulipas, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Anabel Flores Garza; el titular de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández; y el subsecretario de Obras Públicas, José Alfonso Robledo Ramírez.

En la agenda entre Tamaulipas y la SICT se contemplan proyectos prioritarios como la vialidad en torno al cruce ferroviario de la avenida Emilio Portes Gil, en Matamoros; acciones permanentes de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal y federal, ante la limitada inversión de administraciones anteriores.

Asimismo, considera el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y conectividad en torno a la API Matamoros, Puerto Norte y diversos convenios marco y específicos relacionados con la construcción del Viaducto Elevado Tampico–Altamira y la modernización de dos a cuatro carriles del Libramiento Poniente, obras que contribuirán a mejorar la conectividad regional y fortalecer la competitividad logística del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL