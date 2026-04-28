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Ciudad Victoria. - El gobernador de Tamaulipas, , presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (), los proyectos estratégicos del estado, como el Puerto del Norte de Matamoros y el Proyecto Integral de la Aduana de la API Matamoros.

Durante la reunión de trabajo, que se realizó en la Ciudad de México, el mandatario tamaulipeco subrayó la relevancia de Tamaulipas en el desarrollo nacional, al consolidarse como la entidad con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos a través de los 19 cruces internacionales ubicados a lo largo de su frontera norte.

La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la ANAM contempla temas estratégicos como la ; la digitalización y simplificación de procesos aduaneros; el impulso a recintos fiscales estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas; y el fortalecimiento de la seguridad aduanera.

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El gobierno de Tamaulipas reafirmó su compromiso de seguir avanzando de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar a la entidad como la principal puerta logística del país e incrementar los niveles de bienestar de la población mediante proyectos de alto impacto.

En el encuentro, el gobernador Américo Villarreal estuvo acompañado por Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas; Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado; y Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador.

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jecg/cr

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