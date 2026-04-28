Ciudad Victoria. - La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas hizo oficial la recompensa de hasta 300 mil pesos, a quien aporte información para la localización y detención el expolicía estatal José Arturo Alfaro Acuña, quien se fugó cuando salió de una audiencia que se realizó en el Centro Integral de Justicia.

La Fiscalía publicó hoy la ficha de recompensa en las cuentas oficiales, en el cual se indica que la información que aporten debe ser, “útil, veraz y oportuna, que coadyuve a la localización y detención de José Arturo Alfaro Acuña”.

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Según el boletín la denuncia será confidencial y se puede realizar al número de teléfono 841 841 05 95.

Los reportes indican que Alfaro fue integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), de la extinta Fuerza Tamaulipas, quien es procesado por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, dentro de la carpeta procesal 0023/2021.

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