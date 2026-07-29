“Cualquiera puede hacerlo”, reflexiona Adrian Lyles sobre ser cantante en una era dominada por las redes sociales y la tecnología, aunque más allá de una ventaja, considera que esto juega en contra de los artistas.

El joven de 21 años, originario de Texas, interpretó a Jet en "High School Musical: The Musical: The Series". Ahora se incorpora como él mismo a "Soy Luna: Volver a rodar" y canta junto con Karol Sevilla "Peace of Mind", tema de la banda sonora.

“Yo quería ser cantante. La actuación surgió mientras buscaba llegar a la música. Olivia Rodrigo y Joshua Bassett estaban haciendo programas y también lanzando sus propias canciones”, dice a EL UNIVERSAL.

Lyles recuerda que él y sus padres buscaban desde Texas una ruta para desarrollar su carrera cuando apareció la oportunidad de actuar.

“Surgió como un camino hacia eso, pero ahora me encanta. Tengo este amor por ambas”, remarca.

Su participación en "Soy Luna: Volver a rodar", que retoma la historia de Luna Valente años después de la serie original, le permite reunir esas dos facetas frente a una audiencia que ya conoce el universo de Disney.

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Reconoce, sin embargo, que la facilidad para publicar también ha saturado la oferta.

“Es muy difícil ser descubierto y avanzar en un espacio donde todos están haciendo música o intentando actuar. Es algo natural cuando hay tanta saturación”.

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Con frecuencia, Lyles encuentra canciones extraordinarias que apenas llegan a unas cuantas personas. Por eso valora el respaldo de Hollywood Records, sello de Disney distribuido por Universal Music.

“Es un buen momento para ser artista, pero también uno difícil”, resume el cantante.

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