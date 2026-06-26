Con una amplia carpa color blanco y una pantalla gigante, vecinos y visitantes de la alcaldía Azcapotzalco disfrutan del partido entre Alemania y Ecuador en el Parque Tezozómoc, donde se ubica uno de los 18 festivales futboleros que habilitó el Gobierno capitalino para transmitir los partidos del Mundial de Futbol 2026.

Aunque la mayoría de las sillas permanecieron vacías, varios de los aficionados llevaron sus playeras de la Selección Nacional para disfrutar de este evento gratuito.

Sin un filtro en el acceso, los asistentes comieron y bebieron mientras observaron el encuentro deportivo.

La transmisión del partido comenzó a las dos de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más álgido, sin embargo, esto no desmotivó a las personas que se mantuvieron atentas a cada jugada.

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Jesús y su familia son vecinos de la zona, viven en El Rosario.

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“Venimos seguido, aunque hoy no hay mucho ambiente, pero cuando juega México se llena”, afirmó a EL UNIVERSAL.

Mencionó que el festival futbolero le parece una buena opción para ver los partidos, ya que pueden ingresar con sus botanas y refrescos. “La comida que venden aquí está rica, pero es muy cara”.

A la entrada al festival se instalaron cuatro figuras gigantes de ajolotes, cada una de una mezcla de colores de manera artesanal.

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A un costado se estacionó una camioneta de una empresa de galletas, donde las personas tuvieron la oportunidad de llevar su playera de la Selección Mexicana para que se les colocara su nombre de manera gratuita.

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Alrededor de la carpa se instalaron stands representativos de varios países del mundo como Francia, Colombia, Cuba, Rusia y Cuba.

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En estos puntos se ofreció comida típica de cada nación, así como vestimentas y artículos típicos.

También artesanos expusieron sus productos como dulces, miel, pulseras, collares y accesorios.

De igual manera, se instalaron módulos de la Secretaría de Gobierno de la capital, de la Controlaría General, de la Agencia de Protección Sanitaria, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahí se compartió información de diversos temas, desde salud sexual hasta orientación sobre malos servicios o actos indebidos en servicios públicos.

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A un costado de la carpa principal, los stands de las dependencias públicas tienen juegos didácticos para niños y personas de todas las edades, donde pueden divertirse con serpientes y escaleras, aros y conos, así como balones de futbol.

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