Este lunes arrancaron los trabajos de rehabilitación de la Calzada de La Naranja que comparten Azcapotzalco y Naucalpan.

Al respecto, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, aseguró que esta obra representa un avance de alto impacto por la amplia y dinámica relación que existe entre el municipio de Naucalpan y la demarcación, por lo que hoy las zonas fronterizas y límites territoriales dejan de estar rezagadas y se ponen al centro de la política pública.

“Hoy nos unimos porque estar juntos es lo que nos lleva a avanzar, somos un mismo pueblo y nos tenemos que apoyar y hacer un trabajo en conjunto, para construir el bienestar de la población con este enfoque transformador”, mencionó.

Además, aseguró que en la zona no solo se realizarán obras de mantenimiento y rehabilitación, sino también reforzarán los trabajos de seguridad y ordenamiento que se realizan con los operativos frontera, a fin de combatir actos ilícitos y específicamente, las chelerías.

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Al respecto, Isaac Montoya detalló que se realizará la pavimentación total de la calzada con concreto hidráulico para garantizar la durabilidad del proyecto, donde también se instalará un nuevo sendero seguro, con luminarias renovadas, banquetas reconstruidas con accesibilidad universal, nueva señalética para seguridad vial, y mejoramiento de espacios como bajo puentes y áreas verdes.

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“Con el gobierno de Azcapotzalco nos hemos coordinado desde el día uno de nuestro gobierno y así lo vamos a seguir haciendo porque, para la gente las fronteras no existen, y las problemáticas son comunes. Por eso hoy damos este paso, que va a beneficiar a la población de ambos lados y que también se va a convertir en un legado, los encargos se acaban, pero las obras se quedan”, apuntó.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Cesar Cravioto, asistió a este arranque de obra, y respaldó los buenos gobiernos que encabezan Nancy Núñez e Isaac Montoya y puntualizó que, poner al centro de la política pública a la población ha sido el sello característico de los gobiernos estatales que encabezan la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la gobernadora, Delfina Gómez.

“Este es el sello de la cuarta transformación. Antes nunca se atendía esta zona por tratarse de colindancias y colonias alejadas del centro, pero ahora, en los gobiernos de la cuarta transformación las periferias son las prioridades, por el bienestar de la ciudadanía”, comentó.

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