[Publicidad]
El príncipe William aseguró que su padre, el rey Carlos III, "odia el futbol", durante una entrevista en el podcast de Travis Kelce emitida el viernes.
La revelación llegó solo unas horas antes de la celebración de la boda de la estrella de la NFL con la reina del pop Taylor Swift.
La Copa del Mundo, y no la boda, fue el principal tema de conversación de este capítulo del podcast con el príncipe de Gales, conocido por ser hincha del club de la Premier League Aston Villa.
Lee también Reino Unido se disculpa por papel del Estado en la adopción forzada de bebés de madres solteras; "es una mancha en nuestra historia"
Cuando le preguntaron al primogénito del monarca británico si había sido su padre quien le había transmitido esa pasión, William respondió un enfático "absolutamente no".
"Mi padre odia el futbol", agregó.
[Publicidad]
Gracias a una actuación de altísimo nivel del capitán del equipo y delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, autor de dos goles en los últimos minutos contra la República Democrática del Congo, Inglaterra está en octavos de final.
Lee también Keir Starmer renuncia como primer ministro del Reino Unido; reconoce pérdida de confianza por parte del Partido Laborista
La selección inglesa enfrentará el domingo a México en el estadio Azteca, situado a gran altitud.
[Publicidad]
Cuando Travis Kelce le preguntó si cruzaría el Atlántico para asistir a la final si los Three Lions llegaban hasta allí, William dijo que "definitivamente".
Sube a 2 mil 645 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; van 12 mil 666 heridas, según datos oficiales
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey forman frente para abastecer de agua a familias de García; municipio enfrente crisis hídrica
Universal Deportes
Diablos Rojos modifica su calendario de este fin de semana por la Selección Mexicana
Estados
Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de 6 jóvenes en Puerto Vallarta y Guadalajara; indagan posible reclutamiento del crimen organizado
Metrópoli
Dan medidas cautelares a alcalde de Metepec; irrumpió con escoltas armados en club deportivo
Deportes
¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora? Así es la familia de la joven promesa de la Selección Mexicana
Showbiz
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce reúne a decenas de famosos y desata caos en Nueva York
Deportes
¿Qué riesgo corrían los jugadores de México por quedarse con el Rolex que les regalaron?
Deportes
Inglaterra pone la mira en Mora, Lira y Romo; este sería su plan para romper el invicto del Tri