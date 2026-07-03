El príncipe William aseguró que su padre, el rey Carlos III, "odia el futbol", durante una entrevista en el podcast de Travis Kelce emitida el viernes.

La revelación llegó solo unas horas antes de la celebración de la boda de la estrella de la NFL con la reina del pop Taylor Swift.

La Copa del Mundo, y no la boda, fue el principal tema de conversación de este capítulo del podcast con el príncipe de Gales, conocido por ser hincha del club de la Premier League Aston Villa.

Lee también Reino Unido se disculpa por papel del Estado en la adopción forzada de bebés de madres solteras; "es una mancha en nuestra historia"

Cuando le preguntaron al primogénito del monarca británico si había sido su padre quien le había transmitido esa pasión, William respondió un enfático "absolutamente no".

"Mi padre odia el futbol", agregó.

[Publicidad]

Gracias a una actuación de altísimo nivel del capitán del equipo y delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, autor de dos goles en los últimos minutos contra la República Democrática del Congo, Inglaterra está en octavos de final.

Lee también Keir Starmer renuncia como primer ministro del Reino Unido; reconoce pérdida de confianza por parte del Partido Laborista

La selección inglesa enfrentará el domingo a México en el estadio Azteca, situado a gran altitud.

[Publicidad]

Cuando Travis Kelce le preguntó si cruzaría el Atlántico para asistir a la final si los Three Lions llegaban hasta allí, William dijo que "definitivamente".

Travis Kelce: “Did your dad get you into Aston Villa or is this your own doing?”



Prince William: “Absolutely not. My father hates football.”🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5SrAZCVoSe — British Royaltea (@BritishRoyaltea) July 3, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc