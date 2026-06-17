Londres.- El príncipe Harry (Enrique) podría viajar al Reino Unido en julio próximo junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, con motivo de un acto vinculado a los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para militares heridos en misión profesional, informa este miércoles The Telegraph.

El posible desplazamiento supondría la primera visita conjunta de la familia a este país en más de cuatro años, según el diario, que señala que se desconoce si se reunirían con el rey Carlos III.

De acuerdo con el periódico, el viaje se realizaría para que Harry, que desde 2020 reside en Estados Unidos, pudiera asistir a un evento para marcar la cuenta atrás de un año hasta los Juegos Invictus que se celebrarán del 10 al 17 de julio de 2027 en la ciudad inglesa de Birmingham.

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El príncipe habría recibido garantías de que contará con un buen dispositivo de seguridad, una de sus principales preocupaciones y un factor determinante a la hora de decidir traer a sus hijos.

El hijo menor de Carlos III y la difunta princesa Diana ha expresado en distintas ocasiones su deseo de que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, conozcan mejor el Reino Unido y puedan reencontrarse al menos con parte de su familia, especialmente con su abuelo, que está en tratamiento oncológico.

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El diario señala que los niños no han estado con su abuelo el monarca desde un encuentro privado en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que falleció el 8 de septiembre de ese año.

Por otra parte, la última vez que padre e hijo se vieron en persona fue en septiembre de 2025 en Londres, durante una breve reunión privada en el palacio Clarence House, en el marco de una visita de Harry al Reino Unido por compromisos benéficos.

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