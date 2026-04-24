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El insistió el viernes en que a pesar de su ruptura pública "siempre" formará "parte de la familia real", durante una entrevista concedida en a una cadena de televisión británica.

Enrique, mejor conocido como el príncipe Harry, llegó a Kiev el jueves en un viaje sorpresa, apenas unos días antes de que su padre, el , inicie una visita de Estado a Estados Unidos organizada por el presidente .

El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su esposa, , renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe William.

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Pero Harry declaró a ITV News que no se identifica con que se le describa como "un miembro no activo de la realeza".

"Siempre seré parte de la y estoy aquí trabajando y haciendo precisamente aquello para lo que nací, y disfruto haciéndolo", afirmó.

El término "miembro activo de la realeza" se utiliza para describir a los integrantes de alto rango de la familia real que desempeñan compromisos oficiales como representantes de la monarquía.

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El jueves, Harry instó a Estados Unidos a asumir un papel decisivo para poner fin a la invasión rusa de , y agregó: "Este es un momento para el liderazgo estadounidense".

En respuesta a sus comentarios, Trump dijo a los periodistas: "Sé una cosa, el príncipe Harry no habla en nombre de Reino Unido, eso es seguro. Creo que yo hablo más en nombre de Reino Unido que el príncipe Harry".

"Pero agradezco mucho su consejo", agregó con sarcasmo.

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gs/ss

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