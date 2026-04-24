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Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes una orden presidencial de que prohíbe que las personas que entraron ilegalmente por la frontera mexicana presenten una solicitud de asilo en .

Esta prohibición figura en una proclamación del presidente estadounidense desde el primer día de su mandato, en la que afirmó que la situación en la de Estados Unidos constituía "una invasión" debido al flujo de personas indocumentadas que pretendían entrar.

Un juez federal en Washington había suspendido su aplicación, al considerar en julio que solo la Ley de Inmigración y Nacionalidad rige los procedimientos de expulsión.

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"Nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni en la Constitución confiere al presidente o a sus representantes los poderes exorbitantes invocados en la n y en las directrices sobre su aplicación", había escrito.

Un tribunal de apelaciones de Washington confirmó el viernes este razonamiento.

"El Congreso adoptó la ley sobre el asilo (...) con el fin de ofrecer a todos los extranjeros 'presentes físicamente' en el derecho a solicitar asilo y a que se examine su solicitud individual", subraya el tribunal de apelaciones.

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Si el gobierno desea modificar este sistema, "debe presentar sus argumentos ante el único poder habilitado para enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el Congreso", prosigue.

Trece personas que afirmaban huir de persecuciones en Afganistán, Ecuador, Cuba, Egipto, Brasil, Turquía y Perú, así como tres ONG de defensa de los , habían apelado el caso.

Seis de ellos ya habían sido expulsados en virtud de esta proclamación, había precisado el juez.

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Trump ha convertido la lucha contra laen una prioridad absoluta, evocando una "" de Estados Unidos por "criminales venidos del extranjero".

Ese programa de expulsiones masivas ha sido litigado numerosas veces ante instancias judiciales.

El gobierno Trump puede solicitar una nueva revisión de este caso, o directamente apelar a la Corte Suprema.

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El máximo tribunal ya examinó recientemente un caso separado, sobre el derecho a pedir asilo antes de pisar suelo estadounidense, una vez el solicitante llega a un punto de cruce legal en la frontera. Esta demanda está pendiente de sentencia.

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