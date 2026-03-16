Kast inicia construcción de muro en frontera con Perú; “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal", asegura

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Santiago. El nuevo presidente de , José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP.

El ultraderechista, de 60 años, prometió en campaña detener la llegada de migrantes irregulares a Chile, en su mayoría venezolanos, que él vincula al aumento de la crimminalidad.

Cinco días después de asumir el poder en reemplazo del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), Kast viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar el inicio de la construcción de los obstáculos en esa zona.

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"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa el mandatario, al frente de una máquina excavadora conducida por un militar, que hacía una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, unos dos mil km al norte de Santiago.

El plan contra los indocumentados también incluye Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto del ingreso de migrantes irregulares.

Esa zona limítrofe abarca una extensión de 800 kilómetros.

Frontera de Chile y Perú. (16/03/26) Foto: AFP
Frontera de Chile y Perú. (16/03/26) Foto: AFP

El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo específico de infraestructura que cerrará el paso en las tres regiones del norte del país.

Además se ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluye drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.

De acuerdo con lo informado horas antes por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km.

Según datos oficiales, en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337 mil migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Disminución sostenida

Kast dijo este lunes que en los últimos años "Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado".

El mandatario hizo del combate a la migración irregular y el crimen sus principales su principal bandera durante la campaña electoral.

Al tomar posesión, lanzó su anunciado "gobierno de emergencia" para enfrentar ambos fenómenos

Los ingresos irregulares han registrado una "disminución sostenida" a partir del pico registrado en el año 2021, de acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones.

Frontera de Chile y Perú. (16/03/26) Foto: AFP
Frontera de Chile y Perú. (16/03/26) Foto: AFP

En 2025, se registró una caída del 10.2% frente al año previo, con un total de 26 mil 275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, según la cifra oficial.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región.

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La tasa de homicidios fue de 5.4 por cada 100 mil habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

El gobierno anunció además este lunes el envío al parlamento de dos proyectos de ley destinados también para frenar la migración.

Uno sancionaría a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, mientras que el otro convertiría en delito el acceso ilegal al país.

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