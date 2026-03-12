El expresidente de Chile, Gabriel Boric destacó la función de la prensa en la democracia del país en lo que fue su último discurso televisado como mandatario desde el Palacio de La Moneda, ubicado en la ciudad capital de Santiago.

"La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia. Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez, por lo tanto, cumplían su labor y está bien que así sea", expresó.

En la misma línea, dijo que es importante que todo aquél que tenga un cargo de representación pública comprenda que debe de rendir cuentas al pueblo: "somos sus empleados, quienes estamos en política nos debemos al pueblo de Chile", aseguró.

Boric cerró su mandato con 30% de aprobación

El expresidente chileno de izquierda se despidió este miércoles de la sede de la Presidencia de la República, conocido como La Moneda, después de cuatro años en el mando.

Boric concluyó con una aprobación cercana al 30% con avances sociales, entre los que destacan: una reforma del sistema de pensiones, una reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas así como un aumento al salario mínimo.

Boric asumió la presidencia de Chile en 2022 con 36 años de edad, hecho que lo convirtió en el mandatario más joven de la historia del país.

En su último discurso, también informo que seguirá realizando esfuerzos en beneficio del pueblo chileno sin importar el cargo: "donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República, para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas", aseguró.

José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

La mañana del miércoles, el abogado de ultraconservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile con 60 años de edad y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990).

Kast obtuvo el triunfo contra la candidata oficialista Jeannette Jara con casi el 60% de los votos. Entre sus promesas, se encuentra frenar el crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que ha perjudicado al país en los últimos años.

A la ceremonia del cambio de mando asistieron mandatarios de la región como Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz, mandatario de Bolivia, y Daniel Noboa, líder de Ecuador, entre otros, así como la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

