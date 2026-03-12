Santiago de Chile.— El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió ayer la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. “Sí, juro”, expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

En el acto oficial estuvieron decenas de presidentes y líderes de Estado, entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el rey Felipe VI de España. “Las cosas van a cambiar”, dijo el ultraderechista a la prensa.

Kast, de 60 años, llega a la presidencia de Chile con la promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” para enfrentar con mano dura la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

Frente a un Congreso con una mayoría de derecha, Kast fue investido entre los vítores de sus compañeros. “¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!”, se escuchó al término de la ceremonia. Su primer acto como mandatario fue la toma de juramento de los 24 ministros de su gabinete. Dos de ellos fueron abogados de Augusto Pinochet, cuya dictadura dejó más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

Luego abordó el tradicional Ford Galaxie negro descapotable, un regalo al país en 1968 de la reina Isabel II de Inglaterra, y saludó a sus partidarios bajo un intenso sol.

Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgido con el estallido social de 2019.

Boric, que asistió al cambio de mando, fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma. “Esperamos junto a un gran equipo (...) ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz y orden”, reafirmó Kast a vísperas de su investidura. Inspirado en las políticas del presidente de EU, Donald Trump, y del salvadoreño Nayib Bukele, ha abogado por una política de tolerancia cero con el crimen organizado y los indocumentados, prometiendo desde incursiones militares contra los narcos hasta la expulsión masiva de extranjeros y el refuerzo de las fronteras con muros.

En el plano económico, Kast ha propuesto una drástica reducción del gasto público, con recortes de hasta 6 mil millones de dólares, disminución de impuestos y una reforma del aparato estatal para reducir los ministerios desde los 25 actuales a 12. Movimientos sociales han manifestado preocupación ante la falta de claridad sobre cuál será la postura de la entrante administración acerca de propuestas que siguen estancadas en el Parlamento como la ampliación del aborto legal, la ley de eutanasia y proyectos de derechos laborales.

Mientras, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado aplaudió la ceremonia ocurrida en Chile y dijo que los venezolanos “anhelan el gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.