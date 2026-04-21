“México, yo moriría por ti”, dijo The Weeknd durante el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP de la CDMX este lunes 20 de abril del 2026.

Durante “Die for you” el canadiense decidió modificar un poco la letra para demostrar el amor que siente por el país, sentimiento que después pregunto si era recíproco al grita: “México, muéstrame que me amas”.

Los gritos no pararon al igual que en el resto de las casi dos horas que Abel estuvo sobre el escenario con varios de sus éxitos como “Starboy” o “Feel it coming”.

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Fans del artista canadiense se dejaron ver con motivos y colores postapocalípticos. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Con un juego entre flamas que brotaban de la tarima en forma de cruz que colocó a lo largo del recinto y ladera que inundaron el cielo fue que comenzó la noche.

Las 65 mil personas que acompañaron al canadiense fueron parte activa del show no solo con sus voces y bailes, si no con una pulsera que se les entregó al entrar al lugar que se iluminaba de diferente color dependiendo de la canción.

Sí con el solo hecho de ver a su artista desfilar por la pasarela los ánimos estaban a tope, el recinto se unió en una exclamación cuando él decidió bajar para poder saludar a algunos de sus fans.

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El Estadio GNP además se convirtió en un verdadero escenario post apocalíptico entre la escenografía y las bolas de fuego que atravesaban el cielo una tras otra.

Abel deleitó a sus seguidores con 41 temas y aunque varios de ellos no se interpretaron en su totalidad, esto pareció no importarle a los allí presentes.

El cariño por México no solo se escuchó en palabras, pues, los únicos dos espacios que se dispusieron para lanzar fuegos artificiales iluminaron el firmamento en chispas rojas, ráfagas verdes y destellos blancos.

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Aunque sin mucha interacción o discursos The Weeknd cautivó el corazón de los miles que se dieron cita, de la misma manera que ellos lo hicieron, ya que en varios momentos se le pudo ver en silencio apreciando los gritos como “El fin de semana, el fin de semana”, mientras sonreía.

Así se vivió la primera noche de The Weekend en el Estadio GNP, dejando la vara muy alta para sus conciertos del 21 y 22 de abril en el mismo recinto como parte de su After Hours Til Down Tour.

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