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El primer concierto de en la Ciudad de México comenzó varias horas antes de que el cantante saliera al escenario.

Aunque el show estaba programado para iniciar en punto de las 21:00 horas, los fans que se dieron cita en el Estadio GNP Seguros estaban listos desde las primeras horas de esta tarde, cuando las puertas del recinto se abrieron y los primeros comenzaron a ocupar sus asientos.

A la afueras del lugar, las multitudes se juntaros, desde que vendedores improvisados, asistentes al evento y aquellos esperanzados que, sin tener boleto, decidieron quedarse para escuchar, aunque fuera de lejos al artista o conseguir una entrada de último minuto.

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Uno de ellos es Vigora González, un joven que acudió con un violín para reunir dinero para su boda. Desde la tarde se instaló en las inmediaciones del estadio, donde tocó algunas piezas mientras los asistentes avanzaban hacia los accesos.

“Me encanta su música… creo que es un movimiento social muy grande”, dijo sobre el artista, que regresó a la ciudad para una serie de presentaciones.

A unos metros, la mercancía no oficial formaba parte del recorrido: playeras colgadas en rejas, llaveros, tazas, posters y pines que se vendían entre 30 y 250 pesos.

Dentro del recinto, el ambiente cambió minutos antes del inicio. La lluvia apareció cuando Anitta piso el escenario para dar la bienvenida al público y encender el ambiente con su reggeatón.

En los accesos, el público recibió pulseras que se activarán con la música como parte de la producción del espectáculo. Desde las gradas, ya se alcanzaba a ver la escenografía: estructuras que simulan edificios destruidos y una figura plateada al centro de la pasarela.

Aunque en algunos puntos aún había espacios visibles, se esperaba que el estadio terminara por llenarse al arranque del concierto, en la primera de tres fechas del cantante en la capital.

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