El concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México está a sólo unos días de ocurrir y por si todavía no tienes bien hecho el plan, aquí te contamos todo lo que debes de saber del show.

Abel Makkonen Tesfaye llegará a la CDMX con tres fechas, como parte de su “After hours til dawn tour”, con el que promete montar un show inmersivo para los miles que se darán cita en uno de los venues más representativos de la capital.

The Weeknd subirá a la tarima del recinto los próximos lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril del 2026, a las 21:00 horas (9:00 pm), aunque las puertas -seguramente- abrirán horas antes. para aquellos que quieran alcanzar un lugar hasta adelante en el caso de las secciones que son de pie y sin un lugar asignado (general A y general B).

Para aquellas personas que aún no se decidian hay buenas noticias, ya que todavía hay boletos disponibles para las tres fechas, en el caso del 20 y 21 solamente en General A por 2 mil 754 pesos, mientras que el 22 cuenta con variedad y van de los mil 302 a los 31 mil 898, estos últimos con un paquete especial.

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¿A qué hora empieza el concierto de The Weeknd en CDMX?

El concierto de The Weeknd en el Estadio GNP de la CDMX, sin importar que día asistas comienza en punto de las 21:00 horas, al menos así se indica en los horarios oficiales anunciados por Ticketmaster.

Por otro lado, la hora en la que se terminará el show, pese a que no está confirmada, revisando lo que ha ocurrido a lo largo de la gira, sería entre las 23:50 y las 00:00, dependiendo de como se desarrolle el evento.

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¿Qué sí y qué no llevar al concierto de The Weeknd en CDMX?

Como en todos los eventos masivos hay objetos que sí pueden ingresar y otros que es mejor dejar en casa para evitar que los guardias de seguridad los tiren a la basura en la entrada del concierto de The Weeknd en la CDMX, aquí te dejamos la lista completa:

Objetos permitidos

-Bolsas de mano

-Mochilas de un sólo compartimiento

-Pilas portátiles

-Cangureras

-Lentes de sol

-Medicamentos con prescripción

-Tapones para oído

-Sombreros, etc.

Objetos prohibidos

-Drogas

-Alcohol

-Comida y bebidas externas al evento

-Rayos láser

-Guantes de led

-Perfumes

-Aerosoles

-Encendedores y paquetes de cigarros

-Sombrillas

-Cigarros electrónicos

-Vaporizadores, entre otros.

Listo, esto es todo lo que debes de saber para asistir al concierto de The Weeknd en la CDMX y disfrutar al máximo del que hasta ahora es el tour más ambicioso del artista, no sólo en música, si no en propuesta visual.

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