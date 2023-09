VIDEO: The Weeknd confunde un peluche del Dr. Simi con un animal en pleno concierto

Los peluches del Dr. Simi, relacionados con las Farmacias Similares, siguen siendo uno de los obsequios más demandados por los fanáticos que asisten a los conciertos de sus artistas favoritos. Cada vez que una celebridad internacional visita México, uno de estos entrañables muñecos se eleva en el aire, esperando su momento en el escenario para ser recogido por la estrella de la noche.

Este peculiar episodio le tocó vivir al cantante canadiense Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, quien aterrizó en tierras mexicanas y se presentó el pasado martes 26 de septiembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Foto: Vía Instagram oficial.

A lo largo del evento, destacaron momentos memorables en los que el intérprete de "Blinding Lights" descendió del escenario para saludar a sus seguidores y cantar junto a ellos. Sin embargo, uno de los episodios más cómicos y sorprendentes ocurrió cuando el famoso confundió un peluche del Dr. Simi con un gato.

Foto: Vía Instagram.

Así fue la reacción de The Weeknd al ver el peluche del Dr. Simi

La reacción de The Weeknd ante el peluche del Dr. Simi se hizo viral en las redes sociales. Un clip comenzó a circular, en el que se ve al famoso interpretando "Out of Time" cuando el peluche cayó cerca de sus pies. Lo miró con sorpresa y, entre sonrisas, se acercó al público para expresar: "Creí que era un gato". Aunque al principio pareció ignorar el peluche, después se dio cuenta de lo que era y corrió a recogerlo.

Los comentarios en el clip revelan la diversidad de reacciones ante el momento inusual. Algunos fanáticos destacaron la actitud del intérprete y su sorpresa:

"Como se asusta, lo amo", "Su cara de susto (y mini brinquito) cuando lanzaron el peluche JAJAJ", "Abel... un gato... ¿en serio?", "¿Cómo iba a ser un gato JAJAJAJ te amo Abel", "Ya ni termino de bailar", escribieron.

Otros se preguntaron si The Weeknd guardó el obsequio, pero en los comentarios se mencionó que finalmente decidió arrojarlo fuera del escenario.

El cantante se presentará este 29 de septiembre, y el sábado, 30, en el Foro Sol de la Ciudad de México, para luego trasladarse al Estadio Akron de Guadalajara.

El "setlist" de The Weeknd en Foro Sol

Tras el concierto en Monterrey, las expectativas están en su punto más alto para las próximas fechas de The Weeknd en el Foro Sol (CDMX). Los fanáticos están ansiosos por descubrir si algunas de las canciones que hizo vibrar a la audiencia regiomontana se incluirán en el esperado setlist. Aquí, exploramos las posibles selecciones musicales que podrían formar parte de su próxima actuación.

La Fama

Party Monster

Take my Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire

Hurricane

The Hills

Kiss Land

Often

Crew Love

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life

Reminder

Circus Maximus

Faith

After Hours

Earned It

Out of Time

I Feel It Coming

Die For You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Bliding Lights

Tears In The Rain

Creepin’

Popular

In Your Eyes

Moth To a Flame

