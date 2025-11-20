Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

, uno de los artistas más populares del momento, hizo historia al convertirse en el artista masculino con la gira más lucrativa de todos los tiempos, rompiendo cifras récord en la venta de boletos.

De acuerdo con datos de Variety, el cantante ha logrado vender más de 7.5 millones de boletos y recaudar más de 1,000 millones de dólares en los 53 conciertos de su gira “After Hours ‘Til Dawn Tour”, que comenzó en 2022.

El intérprete de “Out of Time” ha recorrido diversos países de Norteamérica, América Latina, México, Reino Unido y Australia, agotando entradas en más de 40 fechas y presentándose con éxito en estadios y recintos de gran capacidad.

The Weeknd interpretará canciones de su álbum "Hurry Up Tomorrow" en México. Foto: Instagram @theweeknd
The Weeknd interpretará canciones de su álbum "Hurry Up Tomorrow" en México. Foto: Instagram @theweeknd

En 2023, The Weeknd visitó México con cuatro fechas: una en el Estadio BBVA de Monterrey, otra en el Estadio Akron de Guadalajara y dos presentaciones en el entonces Foro Sol de Ciudad de México.

Durante sus conciertos en el país, el multipremiado artista interpretó canciones de sus álbumes “After Hours” (2020) y “Dawn FM” (2023), con un espectáculo cargado de emoción que logró sold out en todas sus fechas.

A lo largo de la gira “After Hours ‘Til Dawn”, la estrella ha donado más de 8.5 millones de dólares al Fondo Humanitario XO y a Global Citizen, y parte de sus ingresos seguirá apoyando al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).

El próximo 20, 21 y 22 de abril de 2026, regresará una vez más a la CDMX, donde cerrará definitivamente su capítulo artístico bajo ese nombre para comenzar una nueva etapa como Abel Tesfaye, luego de consolidarse como el artista más popular del mundo con más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según Guinness World Records.

