Casi 17 años tuvieron que pasar para que AC/DC regresara a la Ciudad de México, el PWR UP Tour fue el pretexto con el que la agrupación conquistó el Estadio GNP.

En una noche que de principio a fin mostró el “pacto demoniaco” que la agrupación tiene para no bajar su calidad, 65 mil personas fueron testigos de un setlist compuesto de éxitos.

“If You Want Blood (You've Got It)” fue la primera invitada de la noche, esto después de que una cinemática anunciara la llegada de la banda en un auto rojo que dejaba fuego sobre el pavimento a su paso.

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La noche del martes 7 de abril fue un diálogo casi sin palabras, pues, Brian Johnson solamente tuvo tres interacciones con sus fans, la más larga ocurrió previo a “Back in Black”.

“Es bueno verlos otra vez, ha sido mucho tiempo, vamos a tocar un poco de Rock&roll esta noche, vamos a tener algo de diversión”, dijo.

El trueno que esperó casi dos décadas para caer sobre la CDMX impactó con rabia cuando “Thunderstruck” apareció; fue eufórico, no solo para el público, pues AC/DC no ocultó su alegría al escuchar al recinto corear cada “Thunder”.

Fans de AC/DC disfrutan del concierto Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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La energía siguió a tope las casi dos horas que la agrupación permaneció sobre la tarima, con un mensaje de resistencia para los rockeros nacionales.

“¿Ven esto?, es rock y nadie se los puede quitar Mexico, si alguien lo intenta díganle ‘jodete’”, señaló Johns en medio de “High Voltage”.

Un paseo con AC/DC evidentemente no podía estar completo sin recorrer la “Highway to Hell”, misma que fue inaugurada por Angus Young, quien decidió emular a los miles que se dieron cita y colocarse un par de cuernos brillantes.

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Concierto de AC/DC. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Los años suelen cobrar factura y tras casi seis décadas en la escena, cualquiera pensaría que la banda británica-autraliana ya toma aire entre cada canción, pero nada más alejado de la realidad.

Ellos dieron cátedra de juventud durante las 21 canciones con la que deleitaron en su primera de tres noches en el Estadio GNP.

El guitarrista, Young, incluso dio paso al encore con un solo de guitarra que duró aproximadamente 10 minutos, luego del que Johnson se despidió momentáneamente.

Segundos después, la explosión final llegó con “TNT” y “For Those About to Rock”: fueron el preámbulo para que el vocalista diera sus palabras finales: “Gracias México, los amamos".

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cdm