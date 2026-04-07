Miky Huidobro, de Molotov, habla de Tito Fuentes, quien tomó una pausa del grupo, para rehabilitarse y emprender un camino de explotación personal que, de acuerdo a su compañero, ya está causando efectos muy positivos en el guitarrista, mismo motivo por el que su reintegración a los proyectos de la banda, tendrá que seguir esperando.

"Ventaneando" entrevistó al bajista, quien mostró el gusto que experimentar de atestiguar que Tito dejó atrás la vida de excesos, para enfocarse en recuperar su salud, la cual se vio mermada debido a los mismos.

"Ahí va, recién lo acaban de intervenir, la última vez, hace dos semanas; bien, Tito muy bien, va a estar bien, es fuerte".

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Hidobro dio algunos pormenores de la etapa que antecedió al proceso de recuperación de Fuentes, pues a pesar de que, en el pasado, también había tratado de rehabilitarse, fue por lapsos relativamente cortos.

"Esto empezó en el 2020, ya llevamos seis añitos de todo esto, el primero encerrón fue en el 20, con la pandemia, el segundo ya fue un poquito más adelante, pero también tenía otro tipo de episodios", ahondó.

"Huidos", como también se le conoce, dijo que, por el momento, no hay una fecha prevista para que el músico vuelva a reunirse con la banda, debido a la importancia que requiere que Tito siga enfocado en su recuperación.

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"No, yo creo que todavía le falta mucho tiempo de rehabilitación, esto n oes una cosa de un día para otro".

Mostró admiración por su compañero, y uno de sus amigos más entrañables, por el talente con que ha confrontado sus equivocaciones y de forma pública.

"Pocos se atreven a hablar de ese tipo de cosas, son cosas delicadas y, más, si tienes hijos y si tienes familia; tener las agallas de enfrentarlo y hablarlo así ante la prensa, asumirse como lo que terminó siendo, un enfermo, ahora lo veo fuerte, está mamado, está muy bien, está muy contento, a mucha gente le pasa a eso, cuando terminan de acabar con su vida, de alguna manera y, vuelven a nacer, se enfocan en lo suyo", expresó.

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