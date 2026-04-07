Esta noche el rock toma la Ciudad de México. Tras 17 años de ausencia, AC/DC regresa a los escenarios mexicanos.

Afuera del Estadio GNP, las filas comenzaron a formarse desde antes de las 17:00 horas, con fans que decidieron asegurar un lugar para ver a la banda en el primero de los tres conciertos que ofrecerán en la capital.

La tarde no fue sencilla. La lluvia que cayó horas antes obligó a varios a replantear horarios, pero no detuvo a quienes con playeras negras, cuernos rojos y cervezas en mano comenzaron a convertir la espera en parte del ritual.

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Otros, como Juan Pablo y Roxana, optaron por llegar más tarde. No por falta de entusiasmo, sino porque el viaje fue más largo: salieron de Guadalajara este mismo martes, en una escapada exprés para alcanzar el concierto.

Con 26 y 19 años, respectivamente, su conexión con el grupo no viene desde la cuna. Padres, tíos y familiares fueron quienes los acercaron a canciones de "Back in Black" o "Highway to hell".

“A mí me empezó a llamar la atención más que nada por el guitarrista, Angus Young, porque veía cómo se alocaba, cómo daba vueltas por el suelo…”, cuenta Juan, todavía entre risas, mientras ajusta los cuernos que lleva en la cabeza.

Ese accesorio no es improvisado, sino un sello característico de los músicos neoyorquinos.

A las afueras del recinto, los puestos ambulantes están llenos de mercancía: playeras, sudaderas y chamarras que van de los 200 a los 500 pesos, y que terminan de construir el uniforme no oficial de la noche.

La escena se repite a lo largo de la entrada: grupos de amigos, parejas, familias completas y generaciones mezcladas que encontraron en la música de AC/DC un punto en común.

El concierto está programado para las 21:00 horas. Pero para muchos, la experiencia empezó desde antes: en la fila, bajo la lluvia y con la certeza de que, cuando las luces se apaguen, la espera habrá valido la pena.

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