Londres, 22 jun (EFE).- Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y el personal que trabaja en Downing Street.

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Starmer, que llegó al poder con mayoría absoluta en julio de 2024, dijo que ha pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión para el próximo 9 de julio, proceso que quedará completado antes del receso parlamentario de verano, a finales del próximo mes.

Así, espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico, o incluso con antelación si solo hay un candidato.

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Como es habitual en estos casos para evitar un vacío de poder, Starmer permanecerá en el cargo hasta la elección del nuevo líder, y hoy aseguró que dará "todo su apoyo" a su sucesor.

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Starmer ha comunicado su dimisión después de que recibiera presiones de sus ministros y diputados a raíz del revés electoral sufrido por los laboristas en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales el pasado 7 de mayo.

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En su declaración junto a su esposa, Victoria, el líder laborista dijo que hace dos años el laborismo volvió al poder después de 14 años en la oposición, con lo que inició "un nuevo capítulo en la historia de nuestro país tras años de decepción y desesperación, la oportunidad de mejorar la vida de millones de personas".

"Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

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Reconoció no obstante que la pregunta que su partido le hacía ahora era si él podía dirigir la formación hasta las próximas elecciones generales, previstas para 2029, y había "escuchado la respuesta", concluyendo que debía dejar el liderazgo.

Starmer se vio forzado a dejar el poder tras la reciente victoria de su rival político, el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, que fue elegido diputado al ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

Burnham, una figura carismática en el seno del laborismo, ha dicho que se presentará como candidato para sustituir a Starmer, para lo que necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario-, pero se estima que ya cuenta con al menos 200.

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