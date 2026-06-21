[Publicidad]
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dimitirá de su cargo.
"Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: la inmigración y la energía", escribió el mandatario en su red Truth Social.
Estas declaraciones de Trump llegan en medio de rumores de la renuncia de Starmer, que algunos medios británicos dan por hecha para este mismo lunes, tras el fracaso de los laboristas en las últimas elecciones locales y regionales en Inglaterra, Escocia y Gales.
Lee también Ministros de Starmer le piden dimitir tras la victoria electoral de Burnham, reportan; crece presión y baja apoyo al líder británico
El presidente de Estados Unidos no dejó pasar la oportunidad en este mensaje de pedir a Reino Unido que "¡abran el petróleo del Mar del Norte!", conectando que este crudo se ha encarecido y está en una situación volátil por la guerra con Irán y las complicaciones de tránsito en el estrecho de Ormuz.
Trump cerró el mensaje dirigiéndose a Starmer, con un "¡le deseo lo mejor!", pese a que la relación entre ambos no ha sido especialmente buena.
[Publicidad]
Aunque cuando el mandatario estadounidense llegó a la Casa Blanca, ambos políticos intentaron mantener una cordialidad y un pragmatismo que afianzara la "relación especial" que históricamente ha existido entre Estados Unidos y Reino Unido, las diferencias pronto empezaron a manifestarse.
Lee también Renuncia ministro de Defensa británico; acusa al gobierno de Keir Starmer de no gastar suficiente en el ejército
La guerra de Irán marcó un punto de inflexión en la relación, ya que Starmer no se alineó automáticamente con la estrategia de Trump y frenó el uso de bases británicas para ataques ofensivos, aunque luego sí lo permitió con algunos límites.
[Publicidad]
El presidente de Estados Unidos no se tomó demasiado bien esta respuesta y llegó a asegurar que la relación con el Reino Unido “ya no es lo que era”.
Desde entonces, la relación entre ambos se ha mantenido correcta, pero fría e incluso, en el ámbito interno, Starmer ha intentado utilizar sus diferencias políticas con Trump para aumentar su popularidad.
Más presión para el primer ministro británico, Keir Starmer; dimite el titular de Sanidad y se perfila como su rival
ss
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Recuperan tráiler robado con carga millonaria en Ecatepec; transportaba 18 toneladas de azúcar
Nación
Jorge Romero cuestiona presunto autosecuestro de alcaldesa de Tenancingo; señala "profunda descomposición política" en Morena
Espectáculos
Lucila Mariscal y la razón por la que abandonó su departamento para residir en La Casa del Actor
Metrópoli
Clara Brugada entrega vaso recolector El Salado; almacenará 400 mil metros cúbicos de lluvia
Showbiz
Antonela vs Georgina: quién es más rica, más famosa y quién manda en las redes en 2026
Negocios
Abren registro para Pensiones Bienestar: requisitos, módulos y quiénes puedes solicitar el apoyo económico
Educación
Día del Padre 2026: 25 frases cortas e imágenes bonitas para sorprender a papá por WhatsApp
Showbiz
Emily Ratajkowski deja ‘poco a la imaginación’ con bikinis y vestido de red frente al mar