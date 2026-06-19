Sin ofrecer su mejor actuación, como en el primer partido, Estados Unidos fue efectivo y venció (2-0) a Australia en Seattle.

Con un autogol de Cameron Burgess y Alex Freeman, ambas en la primera mitad (11' y 43'), la selección de las Barras y las Estrellas se quedó con los tres puntos y clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Ante los Socceroos, la escuadra de Mauricio Pochettino quitó el pie del acelerador, a diferencia de su presentación, pero logró quedarse con la victoria para adjudicarse uno de los boletos del Grupo D.

Incluso, los estadounidenses dieron un paso importante para quedarse con el primer lugar del sector; era clave vencer a los australianos para llegar con mayor tranquilidad al último duelo de la fase de grupos.

Así como en su debut en Norteamérica 2026, Estados Unidos tuvo la mayor posesión del balón y generó más ocasiones de peligro en la portería rival, pero sólo pudo disparar al arco en dos ocasiones. Fueron suficientes para ganar.

En el tramo final, Australia intentó poner en aprietos a los estadounidenses y trató de acercarse en el marcador, pero no lo consiguió.

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Incluso, el ímpetu de los representantes de la Confederación de Asia se vio reflejada en un par de vece en las que los ánimos se calentaron y el árbitro central tuvo que aparecer con varias tarjetas amarillas.

Al final, no hubo mayor contratiempo y todo se resolvió con la presencia del silbante alemán.

Estados Unidos volvió a ganar y se clasificó a la próxima ronda, junto a México.

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Ahora, buscará amarrar el primer lugar del Grupo D en la última jornada, cuando se enfrente a Turquía, quien también podría quedárselo si vence a Paraguay.

Hasta el momento, la selección de las Barras y las Estrellas no ha defraudado con sus actuaciones.