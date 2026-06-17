Los petroprecios se hundieron por cuarta jornada seguida y pisaron el nivel más bajo desde marzo pasado.

Estrategas de Banorte indicaron que el movimiento fue resultado de reportes del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, previsto para firmarse el viernes.

El acuerdo incluiría incentivos financieros para Teherán, entre ellos la venta inmediata de petróleo y acceso a un fondo de desarrollo por 300 mil millones de dólares.

Pemex dio a conocer que vendió este martes el barril de crudo en 73.05 dólares y fue el menor precio desde el pasado 4 de marzo, pero acumula un incremento de 36.2% o 19.43 dólares desde que comenzó 2026, de acuerdo con los registros que lleva el Banxico.

La cotización promedio del hidrocarburo nacional yace en 81.52 en lo que va del año, por arriba de los 77.30 dólares que la Secretaría de Hacienda proyectó para 2026 al presentar los Precriterios Generales de Política Económica 2027 a principios de abril.

La mezcla mexicana perdió de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio finalizó este martes en 76.05 dólares, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, el llamado Brent, terminó en 78.96. Es la primera vez que ambas referencias despiden la jornada por debajo de 80 unidades.

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A pesar del optimismo por este frente, los expertos de Banorte observaron una toma de utilidades a las ganancias recientes en acciones.