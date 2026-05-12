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Una segunda secretaria de Estado del dimitió este martes, lo que eleva la presión en el Partido Laborista para que el primer ministro Keir Starmer deje el cargo tras el fiasco de las elecciones municipales y regionales.

"No puedo seguir desempeñando mis funciones como secretaria de Estado bajo el liderazgo actual", escribió Jess Phillips, a cargo de la lucha contra la violencia machista, en una carta publicada por Sky News y dirigida a Starmer.

Al menos 80 diputados laboristas han pedido la renuncia del actual primer ministro británico.

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En tanto, el primer ministro que enfrenta disensiones dentro su propio partido, con voces que piden su dimisión y una renuncia dentro de su gabinete, dijo este martes que quiere "seguir gobernando".

"El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete", afirmó Starmer a su equipo ministerial, según Downing Street.

El proceso para desafiar a un líder, al que se refirió Starmer, requiere que un candidato se declare formalmente y obtenga el apoyo de 81 diputados (20% del grupo parlamentario).

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Medio Oriente.

Starmer quedó además atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Esta tormenta política se produce cuando el rey Carlos III debe presentar esta semana el programa legislativo del próximo año.

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