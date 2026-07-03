Mohamed Salah, capitán y estrella de la selección egipcia que este viernes logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 contra Australia, aseguró entre lágrimas que "era el partido de una vida" y que siente "feliz de haber escrito la historia".

Salah se emocionó después de que Egipto lograse por primera vez en su historia clasificarse a los octavos de final. Previamente, había lanzado 'a lo Panenka' el penalti que suponía el 2-3 para su selección, que se impondría finalmente por 2-4.

"Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia", indicó Salah que justificó su decisión de lanzar el penalti de esa forma "para dar confianza" a sus compañeros.

Lee también Guillermo Almada se rinde a la Selección Mexicana durante su presentación con el América

🤯🇦🇺 ¡TODO SE LE COMPLICA A AUSTRALIA! Salah no perdonó y Herrington falló su penal 🥶⚽#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/kOJNk5Lyr5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

"Si alguien tenía que hacerlo era yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último segundo. Tenía que hacerlo", añadió.

Hossam Hassan, técnico de la selección egipcia, admitió que rezó durante la tanda de penaltis que le dio a su equipo la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Australia y le pidió a Dios que hiciese feliz a su pueblo.

[Publicidad]

"Por supuesto que recé, pensaba en los aficionados, e incluso durante la tanda de penaltis estaba rezando y pedía 'Dios deja que el pueblo egipcio esté feliz, no lo decepciones'", dijo Hassan durante la conferencia de prensa posterior al partido que disputó su equipo en el estadio AT&T de Arlington.

Lee también Cristiano Ronaldo dedica triunfo y clasificación de Portugal a Diogo Jota: Está arriba iluminándonos

"Enhorabuena a las naciones árabes y africanas, a nuestros hermanas y hermanos palestinos, que Dios los proteja y se apiade de ellos. Esta victoria es para el pueblo egipcio. Al final todos llorábamos. Ha sido muy difícil y queríamos hacer felices a nuestra gente", añadió el técnico que dijo que "ha sido como un sueño".

[Publicidad]

El seleccionador egipcio dijo que tenía claro que Mohamed Salah, que se recuperó esta semana de una lesión en los isquiotibiales, iba a jugar como titular, pese a que en la rueda de prensa previa dijo que no iba a arriesgar con él.

"Todos sabíamos que era muy importante que no se supiese si iba a estar en el once o no, porque era algo que afectaba al rival. Uno no tiene que revelarlo todo. Teníamos claro que iba a jugar, pero uno a veces tiene que ser un poco político. Jugó todo el partido y le doy las gracias por lo que hizo", afirmó el técnico que también aseguró que decidieron previamente el orden de los lanzadores y acordaron que Salah no ejecutase el primer penalti.