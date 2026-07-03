La Selección Mexicana devolverá los relojes de lujo que el influencer estadounidense Stephen Deleonardis, conocido en redes sociales como “Steve Will Do It”, le regaló a los futbolistas y el staff del combinado nacional.

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, notificó el Tricolor a través de su cuenta de X.

El influencer le obsequió relojes Rolex al equipo dirigido por el estratega Javier Aguirre, además de que apostó por la victoria de México sobre Ecuador en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026. El creador de contenido consiguió una ganancia de 1.2 millones de dólares, tras haber apostado 2 millones de dólares en la plataforma de Roobet, según compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Deleonardis escribió que les obsequió los relojes antes de que “dominaran a Ecuador”, por lo que el encuentro entre ambas partes se habría dado en los días posteriores a la victoria ante Chequia, correspondiente a la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Las críticas se desataron en redes sociales, por lo que la Selección Mexicana (FMF) tomó la decisión “de acuerdo común” con los jugadores para devolver los obsequios, particularmente para evitar posibles sanciones de la FIFA, ya que su Código de Ética es estricto con los regalos: solo pueden aceptarse si tienen un valor simbólico o irrelevante, no sean medio de influencia, no generen beneficios económicos y no causen un conflicto de intereses.

Por lo pronto, el Tricolor tiene la mirada puesta en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026, donde se medirá ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

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