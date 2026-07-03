Guillermo Almada estuvo muy cerca de llegar a la Selección Mexicana tras el Mundial de Qatar 2022, pero por diversas razones se vino abajo el plan con el técnico uruguayo.

Hoy, presentado oficialmente como director técnico de las Águilas del América, mira a la distancia el gran papel que ha hecho el Tricolor de Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 y se dice "orgulloso" con su participación, al formar parte del futbol mexicano.

"Lo único que tengo es palabras de elogio. Nos hace sentir orgullosos a todos los que formamos parte del futbol mexicano y una cosa que yo he pregonado muchísimo tiempo con periodistas internacionales es que México tiene un nivel o tiene la materia prima para pelear con cualquier selección", declaró el estratega charrúa.

Almada enfatizó que para él no es sorpresiva la participación de México en este Mundial 2026, ya que para él siempre se ha contado con la "materia prima" suficiente para trascender a nivel internacional.

"Hasta ahora está haciendo un Mundial brillante y ojalá lo culmine de la mejor manera, porque en definitiva representa a todos los que estamos en el futbol mexicano, y a los que lo conocemos a profundidad por los años que llevo. Nos alegra la realidad que está viviendo, no nos sorprende, insisto por la materia prima que hay en México", concluyó el estratega azulcrema Guillermo Almada.

Santiago Baños también respaldó a la Selección Mexicana

Santiago Baños, presidente deportivo del América, se mostró contento con el desempeño de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 y asegura que no será nada sencillo el choque del domingo ante Inglaterra.

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"Feliz, contento como debemos estar todos los mexicanos por lo visto en los partidos de la Selección, ilusionado con el partido del domingo e hiper consciente de qué no es un partido fácil, es contra Inglaterra que es una de las creo, yo cuatro elecciones más fuertes o favoritas en este Mundial, pero bueno es futbol y cualquier selección puede ganar", declaró el directivo azulcrema.

Baños espera que la capital del país le pese a la Selección Inglesa en el choque que podría cambiar de horario a mediodía en el Coloso de Santa Úrsula.

"Esperemos que les cueste la Ciudad de México al equipo de los ingleses y podamos dar ese paso y hacer historia que sería impresionante, eliminar a una potencia como Inglaterra y estar en la siguiente fase por primera vez", concluyó.