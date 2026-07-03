Ecatepec, Méx.- Los once municipios que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México instalarán pantallas en sus explanadas municipales para que la población disfrute sanamente del partido México contra Inglaterra, informó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Cisneros Coss adelantó que los 11 municipios celebrarán el partido de la ronda de octavos de final.

“Nos sumamos a esta gran celebración, que compartimos con todo México. Nos sumamos a la celebración con nuestra querida jefa de Gobierno (Clara Brugada) y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de gozo, pero todos seguros y seguras”, dijo Azucena Cisneros.

Lee también Camión de volteo cae en socavón en calles de la Gustavo A Madero; personal de Protección Civil y de Segiagua acordonan la zona

La alcaldesa precisó que serán habilitados 10 espacios públicos para que la población disfrute del partido de México contra Inglaterra. Foto: Especial.

En las cabeceras municipales de las once demarcaciones, habrá actividades culturales, lúdicas y recreativas en el marco del torneo internacional.

Y para el caso específico de Ecatepec, la alcaldesa precisó que serán habilitados 10 espacios públicos para que la población disfrute del partido de México contra Inglaterra: las plazas de los nueve pueblos, incluida la explanada municipal de San Cristóbal, y la glorieta Simón Bolívar del fraccionamiento Las Américas.

[Publicidad]

En los espacios públicos habilitados habrá operativos para garantizar la seguridad de los asistentes, con el despliegue de más de mil policías municipales en más de 200 unidades y con apoyo de Fuerza de Tarea de Marina, agregó Cisneros Coss, y pronosticó que México obtendrá el pase a la ronda de cuartos de final.

Lee también Vinculan a proceso a 26 personas por red de "aviadores" en Edomex; vendían plazas del gobierno en diversos municipios

Entre los municipios mexiquenses que se suman a la celebración mundialista están Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco. Foto: Especial.

En Ecatepec habrá pantallas en los nueve pueblos: Guadalupe Victoria (plaza), Santo Tomás Chiconautla (centro cívico) , Santa María Chiconautla (plaza del centro cívico), San Isidro Atlautenco (centro cívico), Tulpetlac (kiosco), San Cristóbal (explanada municipal), San Pedro (centro cívico), San Andrés de la Cañada (deportivo Hank González), Santa Clara Coatitla (plaza) y la glorieta Simón Bolívar del fraccionamiento Las Américas.

[Publicidad]

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, informó que se implementará ley seca en algunas alcaldías y se desplegará un operativo interinstitucional de 40 mil servidores públicos, entre ellos más de 17 mil policías.

Además, hizo un llamado a la población para que festejen con civismo y destacó que en la Ciudad de México se instalarán pantallas gigantes en diversos puntos.

Lee también CDMX tiene doble alerta por lluvias fuertes; prevén caída de granizo

[Publicidad]

Y para evitar concentraciones que generen riesgos, se habilitaron 56 puntos para seguir los partidos, incluyendo los 17 festivales futboleros. Lo anterior, con la idea de descentralizar la fiesta en toda la ciudad y, en particular, el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Entre los municipios mexiquenses que se suman a la celebración mundialista están Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco, además de Ecatepec, así como alcaldías capitalinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg