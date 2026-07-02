Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla 12 calles que fueron rehabilitadas a través del programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

Dentro de la rehabilitación de vialidades, cinco fueron pavimentadas con concreto hidráulico, en la comunidad Las Parcelas, ubicada en la zona de Santo Tomás Chiconautla, y las restantes, en el centro de la comunidad.

El director de obras públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, explicó a los vecinos que en todo Santo Tomás Chiconautla se están pavimentando 35 calles, incluidas las recién inauguradas.

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Además, se instalaron 1 mil 180 luminarias nuevas, hubo labores de poda de árboles, retiro de basura y balizamiento, agregó por su parte Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos.

Las calles Plaza Hidalgo, Francisco I. Madero, Matamoros Oriente, Matamoros Sur, Matamoros Norte, Progreso y Reforma, son las vialidades repavimentadas con asfalto en el centro de Santo Tomás Chiconautla.

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Y con concreto hidráulico fueron rehabilitadas e inauguradas las calles Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Cerrada de Las Parcelas, donde caminó junto con vecinos la alcaldesa Azucena Cisneros.

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“Es muy importante venir a confirmar lo que ha sucedido y sucede a lo largo y ancho del municipio, que hoy estamos más unidos que nunca el gobierno y el pueblo de Ecatepec. Estamos trabajando de la mano, se están concretando obras y acciones en todos los rincones, como nunca en la historia de este municipio”.

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Cisneros recordó que el pasado 1 de julio inauguró 17 calles del fraccionamiento Villas del Sol y este año serán construidas más de 500 calles con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

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jecg