Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un policía municipal de Cuautitlán Izcalli fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su presunta participación en el delito de trata de personas.

El gobierno de esta demarcación fue la instancia que dio a conocer la aprehensión del sujeto, quien es elemento activo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

“El gobierno de Cuautitlán Izcalli reitera que mantendrá plena colaboración con las instituciones de procuración de justicia y refrenda su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere la legalidad o la confianza ciudadana”, explicó la autoridad local.

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Además, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli precisó que brindó apoyo a la Fiscalía mexiquense para el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el elemento de la corporación municipal.

“La detención se realizó en estricto apego a la ley y en coordinación con la autoridad ministerial competente”, indicó el gobierno de dicha localidad.

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