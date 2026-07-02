Metrópoli | 02-07-26 | 16:08 |

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un de Cuautitlán Izcalli fue detenido por agentes de la , por su presunta participación en el delito de trata de personas.

El gobierno de esta demarcación fue la instancia que dio a conocer la aprehensión del sujeto, quien es elemento activo de la .

“El gobierno de Cuautitlán Izcalli reitera que mantendrá plena colaboración con las instituciones de procuración de justicia y refrenda su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere la legalidad o la confianza ciudadana”, explicó la autoridad local.

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Además, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli precisó que brindó apoyo a la Fiscalía mexiquense para el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el elemento de la corporación municipal.

“La detención se realizó en estricto apego a la ley y en coordinación con la autoridad ministerial competente”, indicó el gobierno de dicha localidad.

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vr/cr

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