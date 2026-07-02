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Toluca, Estado de México.- Con una inversión superior a los 75 mil millones de pesos, se ejecuta el Plan Oriente del Edomex que reúne 121 programas y acciones para transformar la región, mediante obras, servicios y acciones en materia de seguridad.
A un año de su anunció, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que este proyecto salda una deuda histórica para más de 10 millones de habitantes de esa región mexiquense.
Y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) aseguró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno -Federal, estatal y municipal- ya ofrece resultados en los municipios que forman parte de este plan de transformación.
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Las acciones que ejecutan los Gobiernos de México y del Estado de México, en este plan integral, no sólo contribuyen a combatir a la delincuencia, sino también a reducir la desigualdad en una de las zonas más pobladas del país.
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